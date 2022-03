Jetzt stehen sie fest, alle Daten für die wegen der Corona-Pandemie nach 2022 verlegten Tournee zu Chris de Burghs aktuellem Top-Ten-Album! „The Legend of Robin Hood & Many More Classic Hits“ findet nun von Anfang Oktober bis Mitte November statt. Dass die Umschichtung überhaupt erforderlich gewesen war, darüber ist Chris de Burgh selber sehr enttäuscht. Sein Management ließ deshalb Folgendes mitteilen: „Liebe Freunde und Fans, wie Ihr wisst, mussten wir unsere Shows in Großbritannien und Irland aufgrund der anhaltenden Verbreitung von Covid-19 auf 2022 verschieben. Leider müssen wir nun bekanntgeben, dass auch die restlichen Termine in Deutschland, der Schweiz und Österreich in den Herbst 2022 verschoben werden müssen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit natürlich auch für die neuen Termine. Vielen Dank für das Verständnis.“

Wegen der enormen Ticket-Nachfrage wurde Chris de Burghs Band-Tournee 2022 um zusätzliche Städte erweitert. Neu hinzugekommen sind Auftritte in Bamberg, Baden-Baden, Kempten, Würzburg, Wien, Linz und Amsterdam. Bei sämtlichen Konzertabenden können sich die Besucher dann nicht nur auf Songs aus seiner jüngsten CD „The Legend of Robin Hood“ freuen, sondern – wie es auch der Zusatz im Tourtitel betont – „and Many More Classic Hits“. Davon hat der beliebte Singer/Songwriter zahlreiche: „Don’t Pay The Ferryman“, „High On Emotion“, „Missing You“, „Ship To Shore“ und natürlich „The Lady In Red“!

Chris de Burgh & Band – „The Legend of Robin Hood & Many More Classic Hits“-Tour 2022, 09.11., 20h, LANXESS arena

