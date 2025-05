Brandon Coleman und seine Bandkollegen von The Red Clay Strays haben das Livespielen einfach im Blut. Als sie sich 2016 in ihrer Heimatstadt Mobile im südlichen US-Bundesstaat Alabama gründeten, waren die meisten von ihnen schon einige Jahre als Cover-Band unterwegs. Wer diese harte Schule aus Bar- und Club-Gigs durchlaufen hat, weiß, wie man ein Publikum für sich gewinnen kann. Als 2022 dann endlich ihr per Crowdfunding mitfinanziertes Debütalbum „Moment Of Truth“ veröffentlicht wurde, hatten sich The Red Clays mit ihrem Country-Rock schon ein treues Publikum erspielt. Dank TikTok und einem viralen Hype um ihren poetischen Country-Slowdance „Wondering Why“ wusste das dann schnell auch der Rest der Welt. Seitdem sind The Red Clay Strays ebenso umtriebig wie produktiv, spielten immer größere Shows und Festivals wie das Lollapalooza – fanden dabei aber auch noch die Zeit mit „Made By These Moments“ 2024 einen mehr als überzeugenden Zweitling zu veröffentlichen. Elf Songs zwischen Folk-Revival und Country-Roots, von denen vor allem das emotionale „Wanna Be Loved“ und das sich langsam aufbäumende „I’m Still Fine“ überzeugen, an dessen Ende Brandon Coleman um sein Leben und seine Seele zu singen scheint. Im gleichen Jahr kam im November dann auch noch das Live-Album „Live At The Ryman“, das sehr eindrücklich beweist, dass The Red Clay Strays eine fantastische Liveband mit einem sehr sangesfreudigen Publikum sind.

Noch besser kann man das aber lernen, wenn man ein richtiges Konzert von ihnen besucht. Dazu hat man im Herbst auch endlich in Deutschland die Chance. The Red Clay Strays werden Ende Oktober einen Gig in Köln spielen.

The Red Clay Strays, 26.10., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6-20, Köln, ab 37,50€