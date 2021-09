It’s Showtime! Mit „This Is My Time – Die Show!“ präsentiert das authentische Multitalent Sasha ab Herbst 2022 sein außergewöhnliches und absolut neuartiges Bühnenprogramm über sein Leben. In enger Zusammenarbeit mit Thomas Hermanns (Regie) wurde eine Produktion erschaffen, die es in dieser Form in Deutschland noch nie gegeben hat: Eine zweistündige atemberaubende und humorvolle „One Man Show“, welche die aufregendsten Meilensteine des charismatischen Entertainers nachzeichnet und von einem erfrischenden Revue-Programm mit TänzerInnen, MusikerInnen und SängerInnen komplettiert wird.

Sasha-Fans werden selbstverständlich voll auf ihre Kosten kommen, denn neben einem ganz besonderen musikalischen Highlight – einem Song, den er eigens für seinen Sohn geschrieben hat und damit wiederum einen ganz besonderen ‚Meilenstein‘ in seinem Privatleben beschreibt – wird er auch weitere Songs aus seinen bislang zehn veröffentlichten Alben zum Besten geben. Neben der Musik wird Sasha jedoch auch das ein oder andere Geheimnis lüften, Einblicke in sein Leben gewähren und Anekdoten teilen, die er bislang für sich behalten hat.

Sasha – „This Is My Time – Die Show!“, 15.10.2022, Palladium, allg. VVK-Start: 13.09.2021

