TOTO und Materia auf dem KUNST!RASEN

Auf einer Pressekonferenz am 15. Oktober in Bonn wurden drei weitere Konzerte für den Sommer 2027 auf dem KUNST!RASEN, Bonn angekündigt.

Die US-amerikanische Rockband TOTO kommt nach ihrem Konzert im Juli 2022 am 12. Juli 2027 erneut auf den KUNST!RASEN. Nach einigen Jahren Pause wird es im nächsten Jahr wieder eine Classic Rocknacht am 18. Juli 2027 geben. Bei den bisherigen Konzerten dieser Veranstaltungsserie in den Jahren 2013, 2015 und 2019 traten u. a. Deep Purple, Gov't Mule, Dream Theater, Devin Townsend oder Golden Earring auf. An einem Line-Up wird gerade noch gearbeitet. Sein KUNST!RASEN Debüt gibt der Rostocker Rapper Materia am 25. Juli 2027.

Die Saison 2027 läuft vom 4. Juli bis zum 29. August. Zum 15-jährigen Bestehen präsentiert der KUNST!RASEN ein vielseitiges Programm mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland.

Fünf Jahrzehnte, über neun Milliarden Streams und ein Repertoire, das stetig jüngere Generationen erreicht: TOTO kehren im Sommer 2027 mit ihrer 50th Anniversary Tour u. a. für eine Open-Air-Show am 12. Juli 2027 nach Bonn zurück.

Die Tour markiert das 50-jährige Bestehen einer Band, die am 7. Januar 1977 mit ihrer ersten gemeinsamen Session in den Davlen Studios in North Hollywood, Kalifornien, ihren Anfang nahm – und deren Musik heute mehr Menschen erreicht als je zuvor. Mit kumulierten Streams von über neun Milliarden Abrufen auf allen digitalen Plattformen, mehr als 800.000 Konzertbesucher: innen in den Jahren 2025 und 2026 sowie einer nachweislich jünger werdenden Fangemeinde tritt TOTO 2027 auf dem Höhepunkt ihrer Streaming-Ära an.

TOTO gehören zu den meistgestreamten Rockbands der Welt. „Africa“ hat auf Spotify die Marke von zwei Milliarden Abrufen überschritten und wurde von der RIAA mit Diamant ausgezeichnet – zehn Millionen verkaufte Einheiten, die Gesamtverkaufszahl nähert sich elf Millionen. „Hold The Line“ verzeichnet mehr als eine Milliarde Streams und ist mit Dreifach-Platin (RIAA) ausgezeichnet. Das Streaming-Volumen verteilt sich dabei über den gesamten Katalog: „I’ll Be Over You“, „Georgy Porgy“, „I Won’t Hold You Back“, „Rosanna“ und weitere Titel generieren regelmäßig mehrere Hunderttausend bis über eine Million Abrufe pro Monat. Die kumulierten Albumverkäufe liegen bei mehr als 50 Millionen Exemplaren.

Was die Zahlen belegen, zeigt sich auch im Livepublikum: Mehr als die Hälfte der jährlich eine Milliarde Streams stammt von Hörern unter 34 Jahren. Abend für Abend treffen drei Generationen im Publikum aufeinander – ein Phänomen, das die Band selbst als zentralen Antrieb für die Fortsetzung des Tourings beschreibt.

TOTO besteht aktuell aus den Bandleadern Steve Lukather (Gitarre, Gesang) und Joseph Williams (Gesang), ergänzt durch Warren Ham (Blasinstrumente, Percussion, Gesang), John Pierce (Bass), Keith Carlock (Schlagzeug), Dennis Atlas (Keyboards, Gesang) und Rai Thistlethwayte (Keyboards, Gesang). In den Jahren 2025 und 2026 traten Toto vor mehr als 850.000 Konzertbesuchern weltweit auf.

TOTO „ 50th Anniversary Tour “, Mo., 12. Juli 2027, KUNST!RASEN, Bonn