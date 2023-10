Traditionelle Gospelmelodien, weltliche Lieder

Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband „The Kelly Family“, hat sich in ihrer 30-jährigen Karriere erfolgreich als Solokünstlerin etabliert. Am 8. November ist die Grande Dame zusammen mit der Gospel-Ikone Lady Rose und den Black Gospel Angels, einem der besten US-amerikanischen Chöre der Welt live in der Trinitatiskirche zu erleben.

Diese transatlantische musikalische Allianz ist eine harmonische Verschmelzung von Kulturen und Stimmen, die das Publikum mit einer kraftvollen Mischung aus traditionellen Gospelmelodien und weltlichen Liedern in ihren Bann zieht. Gemeinsam werden Kathy Kelly und Lady Rose Welthits u. a. von Michael Jackson, Tina Turner, den Beatles, ABBA sowie ihre persönlichen „Favourites“ und Lieblingslieder singen, einzigartig neu präsentiert!

Foto: Kai Myller

In der Welt der Musik hat sich Kathy Kelly, die für ihr außergewöhnliches stimmliches Können und ihre zu Herzen gehenden Konzerte gefeiert wird, einen großen Namen gemacht. Von ihren Anfängen im Folk bis hin zu ihrer bemerkenswerten Reise in die Welt des Gospels ist ihre Stimme für viele eine Quelle der Inspiration gewesen. Ihre Fähigkeit, jeder Note, die sie singt, Tiefe und Emotion zu verleihen, ist unvergleichlich und macht sie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu einer der beliebtesten Sängerinnen.

Im Rahmen ihrer aktuellen Konzertreihe „Welthits und Lieblingslieder“ steht Kathy Kelly gemeinsam mit Lady Rose und ihrem großartigen Gospelchor The Black Gospel Angels auf der Bühne, der eine erstaunliche Erfolgsbilanz vorweisen kann.

Seit Jahren begeistern sie ein Millionenpublikum und auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama und dessen Familie gehören zu ihren Fans und gratulierten Lady Rose zu ihrem 30-jährigen Jubiläum. Ihre Ausnahmestellung im Bereich des Gospels drückt sich in ihrer Fähigkeit aus, durch ihre Musik eine Stimmung zu erzeugen, die das Publikum nicht auf ihren Sitzen hält. Durch ihre mitreißenden Konzerte haben sich Lady Rose und den Black Gospel Angels als einer der besten Gospelchöre der Vereinigten Staaten etabliert.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen erhältlich und hier.

Kathy Kelly feat. Lady Rose & the Black Gospel Angels, 08.11., Trinitatiskirche, 18:30 Uhr

