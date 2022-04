Viele kennen die wunderbare Musik des Cirque Bouffon. Diese stammt aus der Feder des Komponisten Sergej Sweschinski. Als TriOle & Friends präsentiert er nun gemeinsam mit seinen Musikkolleg:innen das neue Solo-Programm SYNO.

SYNO, das ist „Heiterkeit“ oder „Lebensfreude“ und beschreibt die Leidenschaft, die die Musik von TriOle & Friends entfacht. Die besondere Dynamik und Stimmung der vier virtuosen Musiker mit ihrem ganz eigenen musikalischen Stil, einer perfekten Fusion aus westeuropäischen Einflüssen und osteuropäischen Balkanklängen, begeistert das Publikum. TriOle & Friends entführen die Zuschauer in eine musikalische Welt voller poetischer Bilder, zarter Wildheit und clownesker Soli, die das Herz berührt. Ein mitreißendes Konzerterlebnis!

Jeder der vier Musiker besitzt eine klassische Musikausbildung an renommierten internationalen Musikhochschulen und das Quartett ergänzt sich auf der Bühne perfekt: Sergej Sweschinski am Kontrabass, Adam Tomaschewski an Xylpohon und Marimba-Percussion, Rudik Yakhin am Knopfakkordeon sowie Jana Mishenina an der Geige. Der Gesang von Jana Mishenina gibt der Musik dabei eine ganz eigene emotionale Tiefe. Den Zuschauer erwartet mit SYNO ein abwechslungsreiches Programm mit Eigenkompositionen aus der Feder von Sergej Sweschinski, das vor allem als Live-Performance eine besonders mitreißende Wirkung erzeugt. Das Publikum dankt es mit Standing Ovations.

TriOle & Friends: SYNO, 10. + 17.05., 19.30h, im Chapiteau des Cirque Bouffon im Rheinauhafen, 15€

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!