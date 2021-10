Triumphale Rückkehr

Die Red Hot Chili Peppers sind zurück! Die kommende 2022er Tournee markiert außerdem die Rückkehr des Gitarristen und vielseitigen Musikers John Frusciante zur Band sowie die allererste Stadiontour der Band in den USA. Die Red Hot Chili Peppers werden Hits aus ihrer gesamten Karriere sowie neue Musik von ihrem kommenden Album präsentieren. Die 32 Städte umfassende weltweite Stadion-Tournee beginnt am Samstag, 4. Juni im Estadio La Cartuja im spanischen Sevilla mit weiteren Stationen in London, Köln, Paris, Hamburg, Los Angeles, Chicago, New York und vielen mehr, bevor sie am 18. September in Arlington, Texas, auf dem Globe Life Field endet.

Red Hot Chili Peppers, 05.07.2022, RheinEnergieSTADION, allg. VVK-Start: 15.10., 10h.

