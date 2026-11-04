Unheilig und Feine Sahne Fischfilet

Der KUNST!RASEN Bonn erweitert sein Programm zum 15-jährigen Bestehen: Unheilig treten erstmals auf dem Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau auf. Feine Sahne Fischfilet geben dort zugleich ihr Bonn-Debüt. Veranstalter beider Konzerte ist die Bonner Agentur Headline Music.

Unheilig: Comeback und angekündigte Pause

Nach neunjähriger Pause hat sich Der Graf mit Unheilig und neuer Musik zurückgemeldet. Das Comeback-Album „Liebe Glaube Monster“ liegt inzwischen auch als Winter-Edition mit zusätzlichen Songs und Akustikversionen vor. Die Formation, deren musikalische Entwicklung von elektronischen Klängen bis zum Pop-Rock reicht, wurde unter anderem mit „Geboren, um zu leben“, „Unter deiner Flagge“ und „So wie du warst“ bekannt.

Das Bonner Konzert gehört zur „Meilenweit Tour – Das Liebe Glaube Monster Finale“. Laut Veranstalterankündigung zählt es zu den letzten Auftritten vor einer kreativen Pause. Als Special Guest ist Frida Gold angekündigt.

Feine Sahne Fischfilet verlängern ihre Tour

Feine Sahne Fischfilet ergänzen ihre „Endlich auf Reise“-Tour wegen der großen Nachfrage um weitere Konzerte. Ein Großteil der ursprünglich angekündigten 14 Termine in Deutschland und der Schweiz ist bereits ausverkauft. Die Tour bildet den Abschluss zum Album „Wir kommen in Frieden“, mit dem die Band 2025 erstmals Platz eins der deutschen Albumcharts erreichte.

Die Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern verbindet Punkrock mit Ska-Elementen und deutschen Texten. Zum Profil gehören ihre Positionen gegen Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie. Für die Tour ist außerdem ein begrenztes Kontingent ermäßigter Sozialtickets vorgesehen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich den regulären Eintritt nicht leisten können.

Weitere Konzerte im Jubiläumsprogramm

Bereits angekündigt sind unter anderem Bryan Adams, Simply Red, Mo-Torres, Nico Santos, TOTO, Alligatoah, Marteria, Dick Brave und PUR. Hinzu kommen die Classic Rocknacht und das RKM652 mit Paula Hartmann, Dilla, Alenna Rose und weiteren Acts. Den Saisonauftakt gestaltet das Beethoven Orchester Bonn beim kostenlosen KLASSIK!PICKNICK. Das Konzert der Fantastischen Vier ist bereits ausverkauft.

Unheilig – „Meilenweit Tour – Das Liebe Glaube Monster Finale“, Special Guest: Frida Gold, 16.07.2027, 18:30h, KUNST!RASEN, Charles-de-Gaulle-Straße, Bonn, Vorverkauf ab 06.11.2026, 11h

Feine Sahne Fischfilet – „Endlich auf Reise – Tour 2027“, 21.08.2027, 19h, KUNST!RASEN, Charles-de-Gaulle-Straße, Bonn, ab 62€ zzgl. VVK-Gebühren, Vorverkauf ab 06.11.2026, 18h