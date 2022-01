Verschiebung

Eigentlich wollte das schwedische Metal Bataillon am 01. April 2022 das „Henkelmännchen“ zum Beben bringen. Der Auftritt in Deutschlands größter Multifunktionsarena wird jedoch an einem späteren Termin stattfinden, wie der Veranstalter Prime Entertainment jetzt bekannt gab. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin, der baldmöglichst kommuniziert werden wird.

Weitere Infos unter: www.lanxess-arena.de

