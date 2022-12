Virtuelle Idole

Diese Ladies sind absolute Superstars, obwohl es sie gar nicht gibt. Zig Millionen Follower weltweit folgen diesen Musikerinnen, die über keine „echte“ Stimme verfügen und kein Instrument spielen. Denn Kizuna AI, auch bekannt als „#kzn“, das Gesangs-Duo HIMEHINA, das Trio MaRiNaSu, die allseits schwer beliebte GUMI und die Pop-Zwillinge LiLYPSE treten gemeinsam als virtuelle Künstlerinnen auf. Es ist das erste Mal, dass diese populären VTuberInnen, also virtuell generierte und animierte YouTuberInnen, und Vokaloide, Sängerinnen mit vom Computer erzeugten Stimmen, zusammen auf Tour gehen. Die Shows werden ein unglaubliches Live-Event, Raves mit DJs und großer Multimedia-Unterstützung. Neue Songs und neuer Content von diesen überaus beliebten Sternchen aus Japan ergänzen die bekannten Hits.

Diese Superstar-Avatare sind in den sozialen Netzwerken in den vergangenen zwei Jahren geradezu explodiert. Ihre Millionen Fans rund um den Globus haben sagenhafte 1,2 Billiarden Mal ihre Performances auf YouTube, Facebook, Twitter, TikTok und anderen Plattformen angeklickt, geschaut, genossen und gefeiert. Jetzt sollen die Charaktere endlich auch auf Tour gehen und die Hallen so richtig rocken. Dafür sorgen die HighDefinition-LED-Projektion, die unsere Lieblinge gestochen scharf mit Leben erfüllen, und die großen und perfekt abgestimmten Tonanlagen, mit denen diese Musik erst so richtig wirkt. Nichts weniger als eine neue Kunstform wird hier das erste Mal so richtig groß, aufwändig und aufregend präsentiert. Die Energie, die diese Acts ausstrahlen, die durch keine Körperlichkeit aufgehalten wird und die umwerfende Präsenz dieser virtuellen Künstlerinnen zusammen mit dieser eigens für diese Shows entwickelte Technik, werden alle Fans begeistern. Im Frühjahr kommt das International Anime Music Festival für zwei exklusive Aufführungen zu uns nach Deutschland.

International Anime Music Festival, 24.04.2023, 19h, Palladium, Schanzenstr. 36, Köln, ab 40€

