Virtuoses Geigenspiel

Nach ihrem letzten Konzert im September 2019 im Palladium kommt Lindsey Stirling zu einem exklusiven Deutschland Konzert im Rahmen der Veranstaltungsserie „Weltstars auf dem Roncalliplatz“ zurück. Wenn man an Geigen denkt, kommen einem sofort die großen Meister der Klassik in den Sinn: Beethoven, Vivaldi oder Paganini. In vielen Kreisen gilt es als frevelhaft die Violine in andere Kontexte zu überführen. Das hält Lindsey Stirling jedoch nicht davon ab, mit ihrem Instrument zu tanzen, klassische Melodien mit modernem Sound zu verbinden und den Bogen hin und wieder zu überspannen. Mit ihrer eigenwilligen Mischung aus Klassik, Elektronik, Dubstep und Hip-Hop sprengt die US-Amerikanische Virtuosin Genre-Grenzen, sammelt Millionen Follower auf YouTube und spielt umjubelte Konzerte auf der ganzen Welt.

Lindsey Stirling ist mutig genug, um immer von großen Dingen zu träumen. Seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debüts im Jahr 2012 hat sich die elektronische Musikerin, Geigerin, Tänzerin und Künstlerin in aller Stille und Bescheidenheit zu einem der innovativsten Stars des 21. Jahrhunderts entwickelt, indem sie an ihrer bahnbrechenden Vision von cineastischer, geigengetriebener elektronischer Musik festhielt. Nach Platz 2 der Billboard Top 200 und Platz 1 der Dance/Electronic-Album-Charts, Platz 1 der Classical-Album-Charts für 21 Wochen in Folge und einem Billboard Music Award für das beste Dance/Electronic-Album" erhielt ihr zweites Werk Shatter Me nicht nur eine RIAA-Gold-Zertifizierung, sondern auch zwei Billboard Music Awards. Mit über 13 Millionen Abonnenten und mehr als 3 Milliarden Aufrufen auf YouTube platzierte Forbes Lindsey 2015 auf Platz 4 seiner jährlichen YouTube-Künstlerliste und machte sie damit zur höchstplatzierten Frau.

× Lindsey Stirling – Master of Tides

Das gesamte Programm zu „Weltstars auf dem Roncalliplatz“ 2023:

Alvaro Soler , 26.07., 20h, ab 45€

, 26.07., 20h, ab 45€ Jethro Tull , 27.07., 20h, ab 39€

, 27.07., 20h, ab 39€ Lindsey Stirling, 28.07., 20h, ab 45€

