Ab Ende August hat die Kölner Jazzszene ihre Türen wieder einmal für die Öffentlichkeit geöffnet und präsentiert im internationalen Austausch die Vitalität und Vielfalt des Jazz. Ob in den Spielstätten, Open Air oder beim großen Festivalfinale: Die Cologne Jazzweek ist zugleich Forum und Erlebnis für internationale, deutsche und Kölner MusikerInnen. Noch bis zum 04. September geben sich Größen der Szene im Club Bahnhof Ehrenfeld, im Stadtgarten, im Loft, im King Georg und weiteren Locations die Klinke in die Hand. Am Donnerstag, 02. September tritt beispielsweise Götz Alsmann um 20 Uhr zu „Talk & Jazz“ im Alten Pfandhaus auf.

„Cologne Jazz Week“, bis 04.09., diverse Locations, Termine und weitere Infos: www.jazzweek.de

