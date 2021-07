Von Klassik bis Schlager

Musik jüdischer KomponistInnen prägt die Musikgeschichte bis heute weltweit. „SHALOM-MUSIK.KOELN“ schafft an einem Tag Begegnungen mit jüdischer Musikkultur an ausgesuchten Orten in Köln. Anlässlich des großen Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ werden 42 kurze Konzerte an 13 Spielorten einen Eindruck von der Vielfalt jüdischer Musik und der Arbeit von jüdischen KomponistInnen vermitteln. Das Programm führt von Straßentheater mit traditioneller Klezmer-Musik über mittelalterliche jüdische Lobgesänge und Orgelmusik für die Synagoge, von der Operette bis zum Jazz, von der Klassik bis zum Schlager.

„SHALOM-MUSIK.KOELN“, So 15.08., ab 15h, Domforum, Antoniter-Kirche, St. Agnes, Christuskirche u.a. www.shalom-musik.koeln

