Welthits in der schönsten Sprache: op Kölsch

Bereits seit 12 Jahren verzaubert Stefan Knittler das Publikum mit seinen nuanciert interpretierten Welthits – natürlich „op Kölsch“. Unter dem Titel ‚Et Dutzend es voll‘ tourt er wieder. Egal welchen Song der geborene Kölner auch anstimmt, er schafft es mit seiner zehnköpfigen Band im Handumdrehen, dass die ZuhörerInnen begeistert mitsingen. Mit einer genialen Mischung aus Musikalität und sprachlichem Feingefühl haucht er internationalen Klassikern kölsches Leben ein.

Aber nicht nur die BesucherInnen singen mit, auch musikalische Größen der Region sind gerne mit an Bord, wenn Stefan Knittler einlädt. Wer kommt Ihnen direkt in den Sinn, wenn Sie an Mitsingen denken? Klar, Björn Heuser. Sie sind ein geübtes Duo und ihre Stimmen harmonieren perfekt miteinander. Aber auch Zeltinger & Kleimann, Roman Lob von StadtRand, Flo Peil von Kasalla und Nici Kempermann von Kempes Feinest sind Garanten für beste Unterhaltung. In den zwei Stunden wechseln sie sich mit weiteren Überraschungsgästen ab, um den Fans ein Konzerterlebnis der Extra-Klasse zu bescheren. Da sind die Rufe nach einer Zugabe vorprogrammiert und werden garantiert mit großer Freude erfüllt.

Wie jedes Jahr hat der Vollblutmusiker ganz neue Lieder im Gepäck. So kann man die Ohren spitzen, welche fein abgestimmten Texte bei Songs von den Goo Goo Dolls, den Crash Test Dummies, Melissa Etheridge, The Ramones, Bob Dylan und Lou Reed zu hören sein werden. Natürlich reicht das nicht, um den Abend zu füllen und so darf sich die Fangemeinde auch auf Lieblingslieder von David Bowie, The Police und Prince freuen.

Knittler spielt „P/op Kölsch” 2022, 19.09., 20h, Gloria Theater, Apostelnstr. 11, Köln

