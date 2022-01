Die 11. Ausgabe des „Winterjazz Köln“-Festivals, welches vom 7. bis 8. Januar 2022 in Kooperation mit dem Künstler*innen-Förderprogramm NICA artist development im Stadtgarten Köln stattfinden sollte, musste aufgrund der aktuellen Corona-Lage leider abgesagt werden. Seitdem wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Musik des Programms trotz der Umstände in ihrer Frische und dem Forschungsgeist für das Publikum hörbar zu machen. Daraus entstand die neue Webisoden Serie „Winterjazz in Space“, welche mit insgesamt sechs Sendungen je drei Bands vom 7. bis 12. Januar 2022 auf www.stadtgarten.de und den Facebook-Kanälen des Stadtgartens zu sehen sein wird.

Die Premiere findet am eigentlich für das Festival geplanten ersten Tag, Freitag, den 7. Januar, um 20 Uhr statt.

Weitere Infos unter: www.stadtgarten.de

