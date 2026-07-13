Expand Foto: Steffen Roth Wolf Biermann, fotografiert am 14.06.2023 im Deutschen Historischen Museum Berlin.

Die Bühnengäste der Festkonzerte zum 90. Geburtstag von Wolf Biermann stehen jetzt fest– und sie sind so vielfältig wie das Leben und Werk des Dichters und Liedermachers selbst. Freunde, Weggefährten, politische Mitstreiter und Künstlerkollegen werden mit Wolf Biermann an drei Abenden in Köln (Philharmonie), Hamburg (Elbphilharmonie) und Leipzig (Gewandhaus) auftreten. Dabei hat jedes Konzert seine eigene Besetzung und ganz eigenes Programm.

Den Auftakt macht am 21. Oktober 2026 Köln – und das ist kein Zufall: Vor 50 Jahren gab Wolf Biermann hier sein legendäres Kölner Konzert, das Anlass seiner skandalösen Ausbürgerung wurde. Neben Biermann sind an diesem Abend in der Philharmonie: Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, der zu diesem historischen Ereignis, das Ost- wie Westdeutschland erschütterte und internationale Proteste hervorrief, die Festrede halten wird. Die WDR-Ikone Carmen Thomas und der Schauspieler Burghart, der 1976 selbst im Konzert war. Der Rapper Juse Ju, die klassische Gitarristin Nora Buschmann und die Jazzlegenden Günter Baby Sommer und Uli Gumpert. Durch den Abend führt Pamela Biermann.

Wolf Biermann & Freunde, 21.10., 20h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, ab 68,50€