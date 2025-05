Wolfgang Niedecken: Aus gegebenem Anlass

Wolfgang Niedecken wurde 1951 in der Kölner Südstadt geboren, wo seine Eltern ein Lebensmittelgeschäft betrieben. Volksschule in Köln, Anfang der 60er Jahre kommt er in ein Internat im Voreifel-Städtchen Rheinbach, wo er auch schon bald in seiner ersten Schülerband spielt. Ab 1970 studiert er Freie Malerei an den Kölner Werkschulen.

1976 gründet er während des Zivildienstes die Kölschrock-Band BAP.1979 das Debüt-Album bei der alternativen Plattenfirma „Eigelstein“.1981 dann der Wechsel zu EMI-Electrola.

Die beiden Alben „für usszeschnigge“ und „vun drinne noh drusse“ sprengen sämtliche Rekorde und werden jeweils über 1 Mio. mal verkauft.

1984 scheitert die DDR-Tour, weil die Band sich nicht zensieren lassen will.

1987 spielt er mit BAP, als allererste Rock`n` Roll-Band überhaupt, in China. Davor mit den Complizen in Nicaragua, sowie in Mozambique.Danach im Mai `89, noch vor dem Mauerfall mit BAP in der UDSSR.

2002 kommt Wim Wenders BAP-Film „Viel passiert“ in die Kinos.

Nach inzwischen 20 Studio- und 8 Live-Alben ist BAP mit 13 Nr. 1 Platzierungen die Band mit den meisten Nr. 1 Alben in Deutschland. Auch seine 6 Soloalben haben Top 10 Plätze belegt. Das aktuelle Album ZEITREISE/LIVE IM SARTORY schaffte es erneut auf die Pool-Position.

AUS GEGEBENEN ANLASS kündigt Wolfgang Niedecken nun für den 30. März 2026 in der Kölner Philharmonie ein besonderes Gastspiel an. Gemeinsam mit dem Pianisten Mike Herting steht ein ganz spezieller Abend im Kalender.Mit vielen Geschichten und Liedern aus einem ereignisreichen Leben. Autobiographisch, kurzweilig und sehr musikalisch mit vielen Songs aus einem schier unerschöpflichen Repertoire von Wolfgang Niedecken und seiner Band BAP.

Eine vorläufige Bestandsaufnahme beim Einbiegen in die Zielgerade.

Niedecken - Aus gegebenem Anlass

Montag, 30.03.2026 – Philharmonie, Köln, 20.00 Uhr