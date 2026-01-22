Das Programm der KUNST!RASEN Saison 2026, die von Freitag, 03. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August mit mehr als 20 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau, stattfindet, nimmt weiter Form an. Bisher sind bereits 65.000 Tickets verkauft. Nicht mit einbezogen ist das Konzert der Fantastischen Vier im Sommer 2027.

Expand Foto: Chris Floyd Jack Savoretti

Als Special Guest für das Konzert mit Jovanotti am 07. Juli konnte Jack Savoretti gewonnen werden. Bereits im Juli 2024 wusste der Engländer mit italienischen Wurzeln im Vorprogramm von Zucchero zu überzeugen. Seit über 20 Jahren zählt Jack Savoretti zu den prägendsten Stimmen des internationalen Songwritings. Mit seiner Mischung aus folkigem Storytelling, cineastischen Pop und emotionaler Tiefe füllt er weltweit Konzerthäuser und feiert zahlreiche Chart-Erfolg. Sein neues Album „We will always be the way we were“ (VÖ: 10. April 2026) ist eine bewusste Rückkehr zu seinen musikalischen Wurzeln.

Mit der 15-jährigen Ausnahmekünstlerin Zah1de ist es gelungen eine Künstlerin für den 16. August 2026 zu engagieren, die bei TikTok und YouTube Millionen Menschen begeistert.

Raus aus dem Feed, rein ins Rampenlicht: Zuletzt begeisterte die TikTok-Sensation Zah1de knapp 12.000 Fans bei ihren drei ausverkauften Shows in der Berliner Uber Eats Music Hall und in Neumünster. 2026 wird sie nun auch erstmals auf den großen Open-Air Bühnen des Landes stehen! Von „Mona Lisa Motion“ bis „Uff Yaa“ – Zah1de „ballert nicht auf lautlos“, sondern mit krassem Sound und präsentiert mit LUNATIX Dance eine Performance, die knallt! Die Berlinerin hat 2024 mit gerade einmal 14 Jahren das geschafft, wovon andere nur träumen: Ihre erste Single „TikTok Sportlich“ ging sofort viral und erreichte bis heute über 20 Millionen Streams auf Spotify. Kurz darauf unterschrieb sie einen Major-Deal bei Universal Music, sprengte mit ihrem bisher größten Hit „Mona Lisa Motion“ fast 35 Millionen Streams und katapultierte sich direkt in die Top 10 der Singlecharts. Zah1de zählt mit ihren 1,9 Millionen monatlichen Spotify-Hörern, über eine Million YouTube-Followern, 8,4 Millionen TikTok-Fans und über 590 Millionen TikTok-Likes zu den erfolgreichsten Creators und ist zudem YouTubes „Newcomerin des Jahres“ und Deutschlands jüngste Bambi-Preisträgerin aller Zeiten. Damit ist sie längst nicht mehr nur ein viraler Hype, sondern spielt in der Liga etablierter Stars wie Shirin David, Ski Aggu oder Apache 207.

Im Sommer 2026 wird sie mit ihrem Debutalbum „Pretty Privilege“ die Open-Air Bühnen Deutschlands erobern und kann es kaum erwarten: „Ich freue mich schon sehr auf die Fans und auf die ganze positive Energie, die sie mitbringen. Meine Songs bleiben im Kopf und machen vor allem deshalb so viel Spaß, weil alle sie mitsingen können, und wer zu meinem Konzert kommt, wird definitiv nicht nur rumstehen. Bis dahin kommen noch einige Banger-Songs raus und ich verspreche euch: Auch die neuen Texte habt ihr schnell drauf!“ Ihre Erfolgsgeschichte begann gegenüber von der Uber Eats Music Hall, in der Tanzschule LUNATIX in der EAST SIDE MALL. Dort trainiert sie seit über fünf Jahren mit ihrer Crew unter der Leitung von Serdar Bogatekin, der heute nicht nur ihr Mentor und Unterstützer, sondern auch ihr Manager ist. 2022 machte Zah1de erstmals durch Tanzvideos bei TikTok auf sich aufmerksam und baute sich nach kurzer Zeit eine Community auf. Ihr Erfolgsrezept? Sie orientiert sich an den Großen der Branche und scheut sich nicht, in ihre Fußstapfen zu treten. Besonders deutlich wird das in ihrem Mashup „Mona Lisa Motion (Einmal um die Welt)“, in dem sie Elemente von Cro und Haftbefehl miteinander verknüpft. Die Klassiker „Einmal um die Welt“ und „Chabos wissen wer der Babo ist“ gewannen so überraschend an neuer Relevanz. Auch in späteren Songs greift sie bekannte Stimmen auf, z. B. im Track „Ballert auf lautlos“, in dem ein Adlib von Lucio101 verarbeitet ist. Mit ihren frechen Lines, ihrem selbstbewussten Style und Hooks, die sich sofort ins Ohr brennen, ist Zah1de für ihre Generation längst eine Inspiration. Hater? Werden weggelächelt oder in ihren Songs kurzerhand zerlegt. Bei ihren Sommershows trifft TikTok-Power auf Open-

Der Künstlername Zah1de ist übrigens eine Anspielung auf einen bekannten Track des Rappers Haftbefehl aus Offenbach

Vielleicht ist Zah1de der erste deutsche Star der Generation Alpha. Jener ab 2010 Geborenen, die eine Welt ohne Smartphones nur noch vom Hörensagen kennen. In ihren Raps jongliert die Kreuzbergerin mit Internet-Sprache und Jugendslang. Sie nennt sich "Baddie" - selbstbewusste, ehrgeizige, junge Frau. Wenige Wochen nach einer unsäglichen Debatte ums Stadtbild deutscher Städte bleibt festzuhalten: Deutscher Pop ist vielfältig. Und Zah1de hat es besser gemacht.