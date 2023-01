Zeitlose Hits und neue Veröffentlichungen

Bereits mit 15 Jahren feierte die legendäre britische Singer-Songwriterin Joss Stone mit ihrem Debütalbum „The Soul Sessions“ ihre ersten Erfolge. Mit sieben veröffentlichten Alben in 16 Jahren ist die Grammy- und Brit-Award-Gewinnerin nicht nur künstlerisch gewachsen, sondern hat auch ein feines Gespür dafür entwickelt, worauf es in ihrer Musik wirklich ankommt.

Während sie sich mit Auftritten bereits an der Seite von KünstlerInnen wie James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison und Melissa Etheridge in der Gesellschaft musikalischer Berühmtheiten bewegte, war Joss Stone immer dafür bekannt, auch in ihrer eigenen Arbeit mit verschiedenen Stilen zu experimentieren. Ihre Alben sind ein Mix verschiedener Einflüsse, die ihre kraftvolle Soulstimme mit Reggae-, Weltmusik- und Hip-Hop-Soundscapes verschmelzen lassen.

Das Jahr 2022 war für Joss Stone ein Jahr voller Höhepunkte: Auftritte beim Jardin Pedralbes-Festival in Barcelona, beim Stadtpark Open Air in Hamburg, bei Soul Live in den Niederlanden und beim Umbria Jazz-Festival in Italien sind nur einige davon. Im Jahr 2023 feiert die Künstlerin nun „20 Jahre auf der Bühne“. Anlässlich dieses Jubiläums wird sie im Februar und März für eine kurze Zeit auf Europa-Tournee gehen und außerdem auf mehreren Sommerfestivals spielen, um das Publikum auf eine musikalische Reise mit ihren neuesten Platten und zeitlosen Hits mitzunehmen.

Joss Stone – „20 Years of Soul“, 22.02., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6-20, Köln, ab 62,50€

