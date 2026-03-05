„Zuversicht“

Andrés Orozco-Estrada leitet sein erstes Benefizkonzert zugunsten von »wir helfen« des KölnerStadtanzeigers. Am 15. März 2026 dirigiert er Ein Deutsches Requiem von Johannes Brahms inder Kölner Philharmonie. Christina Landshamer und Michael Nagy übernehmen die solistischenPartien, WDR Rundfunkchor und NDR Vokalensemble den Chorpart.

»Ich bin von Herzen dankbar, dass das Gürzenich-Orchester unseren Verein wir helfen seit vielen Jahren mit wunderbaren Benefiz-Konzerten tatkräftig unterstützt . Gemeinsam können wir in Not geratenen und benachteiligtem jungen Menschen in unserer Region gute Lebensperspektiven schenken.«, so Isabella Neven DuMont, stellv. Vorsitzende »wir helfen e.V.«.

Stefan Englert, Direktor des Gürzenich-Orchesters pflichtet ihr bei. Darüber hinaus ist für ihn »Musik dazu in der Lage, Menschen zu verbinden, Grenzen zu überwinden und Gemeinschaft erlebbar zu machen, egal ob im Karneval, auf einem Pop- Konzert oder in der Kölner Philharmonie. Wir versuchen, als Kölner Institution immer wieder, dieses Erlebnis allen jungen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem sozialen Status möglichst barrierefrei zu ermöglichen und ihnen damit Zufluchtsorte bieten.«

Das Benefizkonzert zugunsten »wir helfen« des Kölner Stadtanzeigers findet schon seit 2018 statt und ist eine feste Tradition im Spielplan des Gürzenich-Orchesters. Für Andrés Orozco-Estrada, seit dieser Saison Generalmusikdirekt der Stadt Köln und Gürzenich-Kapellmeister, ist dieses Engagement für Kinder und Jugendliche im Raum Köln eine besondere Herzensangelegenheit und in diesem Jahr übernimmt er erstmals die Leitung des Konzerts.

Seit der Gründung durch Hedwig Neven DuMont im Herbst 1998 hat der gemeinnützige Verein jährlich ein anderes Schwerpunktthema, mit dem pro Jahr rund 150 Projekte und Initiativen aus der Region mit Spendengeldern in Höhe von bis zu 1,7 Millionen Euro unterstützt werden, die in Not geratenen Jungen und Mädchen helfend zur Seite stehen. Das aktuelle Jahresmotto lautet: »wir helfen: Kinder frühzeitig auf einen guten Weg zu bringen« und stellt dadurch den Fokus auf Prävention.

Mit seinem Ein deutsches Requiem op. 45 ging Johannes Brahms einen ungewöhnlichen Weg. Statt des traditionellen lateinischen Messtextes wählte er selbst zusammengestellte Bibelstellen in deutscher Sprache nach Martin Luther und stellte die Hinterbliebenen in den Mittelpunkt. Entstanden in einer Zeit persönlicher Verluste, darunter der Tod seiner Mutter, verbindet das Werk barock inspirierte Kontrapunktik mit romantischer Klangfülle. Der besonders berührende fünfte Satz wurde erst nach der ersten Aufführung ergänzt. Die Uraufführung 1868 im Bremer Dom markierte Brahms’ internationalen Durchbruch.

Christina Landshamer studierte in München und Stuttgart und etablierte sich früh als vielseitige Opern- und Konzertsopranistin mit einem Schwerpunkt auf Mozart-Partien. Engagements führten sie an bedeutende Häuser sowie zu renommierten Orchestern wie den Berliner Philharmoniker, dem Gewandhausorchester Leipzig und dem New York Philharmonic. Neben ihrer internationalen Konzerttätigkeit ist sie auch als Liedinterpretin gefragt und hat zudem eine Professur für Gesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

Michael Nagy, in Stuttgart geboren und ausgebildet in Mannheim und Saarbrücken, begann seine musikalische Laufbahn bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und studierte u. a. bei Rudolf Piernay und Irwin Gage. Prägende Engagements führten ihn an die Komische Oper Berlin und die Oper Frankfurt; international gastierte er etwa bei den Bayreuther Festspiele und an der Bayerische Staatsoper in zentralen Partien des deutschen und italienischen Repertoires. Auch im Konzertbereich ist er weltweit gefragt und arbeitet mit führenden Orchestern wie den Berliner Philharmoniker, dem Concertgebouworkest und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zusammen.

„Zuversicht“, 15.03., 11h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln