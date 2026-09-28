Neue Bestätigungen

Der KUNST!RASEN Bonn bestätigt zwei weitere Highlights für die Saison 2027: Mo-Torres tritt am Samstag, 10. Juli 2027, im Rahmen seiner „Mindestens für immer“-Open-Air-Tour auf. Dick Brave ist am Donnerstag, 26. August 2027, mit seiner Tour „Summer Nights – This Time Is Forever“ auf dem Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau zu Gast. Beide Künstler stehen erstmals auf der KUNST!RASEN-Bühne.

Die neue KUNST!RASEN-Saison findet vom 4. Juli bis zum 29. August 2027 statt. Zum 15-jährigen Bestehen erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm mit namhaften nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern.

Mit seinem im April 2027 erscheinenden Album „Mindestens für immer“ kommt Mo-Torres am 10. Juli 2027 für ein ganz besonderes Konzert nach Bonn. Auf dem KUNST!RASEN spielt der Popmusiker aus Köln sein bisher größtes Open Air in der ehemaligen Bundeshauptstadt.

Für Mo-Torres ist Bonn längst mehr als nur ein Tourstopp. Kaum eine andere Stadt hat seinen Werdegang so konstant begleitet. Über die vergangenen Jahre spielte er hier mehr eigene Konzerte als irgendwo sonst außerhalb seiner Heimat Köln.

Dabei war der Weg zu diesem Abend dennoch besonders: Von Autokonzerten und Shows mit Abstand in außergewöhnlichen Zeiten bis hin zu stetig größeren Bars, Clubs und Hallen. Nun folgt mit dem KUNST!RASEN die bislang größte Open-Air-Bühne der Stadt und damit ein weiterer Meilenstein in dieser gemeinsamen Geschichte. Passend zum neuen Album „Mindestens für immer“ wird dieses Konzert zu einer Feier der engen Verbindung zwischen Künstler und Publikum. Ehrliche Songs, positive Energie und die Begeisterung tausender Fans unter freiem Himmel werden den Abend zu einem Highlight des Sommers 2027 machen.

Mo Torres„Mindestens für immer – Das Open-Air 2027“

Samstag, 10. Juli 2027

Tickets: Stehplatz 37,19 €, Tribüne 57,19 €, VIP 207,19 € – jeweils zzgl. VVK-Gebühren

Vorverkauf: 30.09.2026, 10:00 Uhr: www.eventim.de

05.10.2026, 10:00 Uhr: allgemeiner Vorverkauf

Dick Brave hat 2026 ein fulminantes Live-Comeback hingelegt, und: Er ist gekommen, um zu bleiben! Nach einer restlos ausverkauften Clubtour und mehr als 30 Open-Air-Konzerten schlägt er das nächste Kapitel auf und kündigt mit „Summer Nights – This Time Is Forever“ seine Open-Air-Tour für 2027 an.

„But, oh ... those summer nights”: Eine Zeile, die längst Musikgeschichte geschrieben hat. Sie steht für unvergessliche Sommer, erste Abenteuer und das Gefühl, dass manche Nächte niemals enden sollten. Genau daran knüpft Dick Brave mit seiner Tour „Summer Nights – This Time Is Forever” an. Die Tour trägt nicht nur den Namen des ikonischen Grease-Songs – sie transportiert sein Lebensgefühl auf die Bühne.

Zwischen Rock 'n' Roll, Rockabilly und der unverwechselbaren Energie von Dick Brave und seiner Band, die ihr Publikum vom ersten Ton an mitreißt, werden die Open-Air-Bühnen zum Treffpunkt für alle, die den Rock 'n' Roll lieben. Inspiriert vom Lebensgefühl der Fifties treffen Pomade auf Powerchords, Petticoats auf Gitarrenriffs und legendärer Rock 'n' Roll auf eine Show, die den Zauber von damals auf die Open-Air-Bühnen von heute holt. Hier wird nicht einfach ein Konzert gespielt – hier wird getanzt, gelacht, gesungen und gemeinsam das Leben gefeiert. Laut, ehrlich und mit ganz viel Herz.

Nach dem überwältigenden Erfolg im Jahr 2026 schreibt Dick Brave seine Rock 'n' Roll-Erfolgsgeschichte 2027 weiter. Bei ausgewählten Open-Air-Terminen in ganz Deutschland dürfen sich die Fans erneut auf laue Sommernächte, seinen unverwechselbaren Sound und seinen unverkennbaren Charme freuen. Mit einem Augenzwinkern, jeder Menge Humor und einer ansteckenden Leichtigkeit schafft Dick Brave genau die besondere Atmosphäre, die seine Shows so einzigartig macht.

Manche Sommer vergisst man nie. Und manche Geschichten sind einfach zu gut, um sie nur einmal zu erzählen. Deshalb kehrt Dick Brave 2027 auf die Open-Air-Bühnen des Landes zurück, um genau solche Erinnerungen zu schaffen – gemeinsam, unter freiem Himmel und mit jeder Menge Rock 'n' Roll. Und eines ist klar: This Time Is Forever.

Dick Brave„Summer Nights – This Time Is Forever“

Donnerstag, 26. August 2027

Tickets: Stehplatz 51,80 €, FOS 60,00 €, Tribüne 75,00 €, VIP 230,00 € – jeweils zzgl. VVK-Gebühren

28.09.2026, 10:00 Uhr: allgemeiner Vorverkauf