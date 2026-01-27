Neues Sitzungsformat der Altstädter

Mit der Fassnacht bringen die Altstädter ein neues Sitzungsformat an den Start, das bewusst anders ist: laut, nahbar und auf gemeinsames Feiern ausgelegt. Am 31. Januar ist Premiere in der Live Music Hall. Der Name ist dabei Programm: Kölschfässer im Saal gehören selbstverständlich dazu.

Musikalisch setzt die Fassnacht auf ein starkes Line-up: Grüngürtelrosen, Ben Randerath, King Loui und Druckluft sorgen für Stimmung und Mitsingmomente. „Mit der Fassnacht schaffen wir ein Format, das Tradition respektiert und gleichzeitig neue Wege geht. Karneval lebt von Nähe, Gemeinschaft und Emotion“, erklärt Dr. Björn Braun, Präsident der Altstädter Köln 1922 e.V.

Als Partner ist die Privatbrauerei Gaffel dabei. „Kölsch gehört ins Fass, ins Glas und mitten ins Herz. Die Fassnacht verbindet kölsche Tradition mit einem modernen Lebensgefühl. Genau das begeistert uns an diesem neuen Format“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR bei Gaffel. Durch den Abend führt Der Schöne Branko, der als DJ für echte Mitmachmomente sorgt. Die Fassnacht richtet sich besonders an eine junge, kölsche Generation, die Karneval gemeinschaftlich erleben möchte.

Hinweis: In der Live Music Hall ist keine Kartenzahlung möglich. Getränke können ausschließlich bar bezahlt werden. Tickets: altstaedter.jeckplan.de