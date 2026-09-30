Am Samstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, ab 14 Uhr öffnen die Stiftung Kultur und die Stiftung Jugend und Medien der Sparkasse KölnBonn im Mediapark ihre Türen zu einem Aktionstag, um ihr 50-jähriges Bestehen gemeinsam mit den Kölner*innen zu feiern. Eingeladen sind alle, die Lust haben, die Stiftungen kennenzulernen, Kultur zu erleben und dabei selbst aktiv werden möchten. Ganz im Sinne der Gründungsidee ist das Mitmachprogramm ein Geschenk der Stiftung an alle Kölner Bürger*innen.

Seit ihrer Gründung 1976 verfolgt die Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn ein klares Ziel: kulturelle Bildung für alle zugänglich zu machen. Aus dem „City-Treff“ der 70er ist heute eine Institution geworden, die weit über Köln hinauswirkt und jetzt zum 50-jährigen Bestehen auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. Seit einem halben Jahrhundert entwickelt die Stiftung niedrigschwellige kulturelle Bildungsangebote aus ganz verschiedenen Sparten. Wer heute in den Mediapark kommt, erlebt diese Vielfalt unter einem Dach vereint: Die Photographische Sammlung, das Deutsche Tanzarchiv Köln, die Akademie för uns kölsche Sproch, die Literatur- und Leseförderung und die Medienkunstvermittlung. Die Stiftung Jugend und Medien wurde ebenfalls im Jahr 1976 als Jugend-Computerschule ins Leben gerufen.

Wie facettenreich kulturelle Bildung sein kann, zeigt das Programm am Jubiläumstag selbst. Die Akademie för uns Kölsche Sproch verwandelt das Oval Office im Erdgeschoss in einen Retroraum, der an den „City-Treff" von 1976 erinnert: Die Gäste können puzzeln, alte Zeitungen aus dem Gründungsjahr lesen und das „Kölsch-Tilefon" anrufen. Zu hören sind O-Töne von kölschen Persönlichkeiten. Die Live-Telefon-Performance von Ruth Schiffer „berät“ die Gäste beim Bürgertelefon: Für jedes Problem gibt es eine kölsche Lösung. Zu Ehren von Hans Knipps 80. Geburtstag spielt zudem die „Knippschaff" mit den Urmitgliedern Bömmel und Kafi von den Bläck Föös. Das Deutsche Tanzarchiv Köln lädt mit Friederike Reif zum Black Bottom Dance der 1920er-Jahre ein, ganz ohne Vorerfahrung oder Tanzpartner*in; anschließend spielen die Federolfs Syncopators, inspiriert von den Weintraubs Syncopators, Hot Jazz der Zeit. Die Photographische Sammlung bietet Kurzführungen und ein Familienquiz mit Didem Tuncer zur August-Sander-Ausstellung sowie Vorführungen der analogen Großformatkamera an. Die Medienkunstvermittlung zeigt zum Jubiläum vier kuratierte Kurzfilmblöcke, und im Saal bringt sie mit der Literaturvermittlung „kurz & gut" Kurzgeschichte und Kurzfilm zusammen: Zora del Buonos „Tanz der Fliegen“ trifft auf den Tanzfilm „Men“. Die Stiftung Jugend und Medien lädt zu Workshops rund um Musikvideos, Minecraft, KI und VR-Fußball sowie zu offenen Medienstationen ein.

Das komplette Programm gibt es unter https://openhaus.koeln