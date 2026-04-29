Religionen verstehen – Einblick in den Hinduismus

Expand Referent Dr. Harbans L. Chandna

Die Kölner VHS bietet mit der Führung „Der Hindu-Tempel in Köln“ einen Einblick in religiöse Praxis und kulturelle Vielfalt vor Ort. Teilnehmende besuchen den Tempel in Köln-Mülheim, erhalten eine Einführung in den Hinduismus und haben Gelegenheit zum Austausch.

Der , Indologe und Religionswissenschaftler, erläutert zentrale Inhalte und beantwortet Fragen. Die Veranstaltung verbindet Wissensvermittlung mit direkter Erfahrung und fördert das Verständnis für unterschiedliche Lebenswelten in Köln.

Die Kölner VHS versteht solche Angebote als Beitrag zu interkulturellem sowie interreligiösem Dialog und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Im Anschluss an die Führung ist ein traditionelles vegetarisches Essen vorgesehen.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Der-Hindu-Tempel-in-Koeln

Hinweis: Am 21. Mai 2026 bietet die Kölner VHS einen Vortrag zur „Einführung in den Buddhismus“ im VHS-Studienhaus am Neumarkt an. Informationen und Anmeldung: www.koelner-vhs.de/kurssuche/kurs/Einfuehrung-in-den-Buddhismus/26Z131805