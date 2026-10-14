In fast 40 Shows in Deutschland und der Schweiz erzählen beide gut gelaunt von der Zukunft. Nach mehreren Jahrzehnten und Expeditionen in mehr als 120 Länder sind die beiden überzeugt: Der Weltuntergang fällt aus. Die Menschheit hat mehr Lösungen als Probleme. Sie erklären, live auf Tour, warum es schlau ist, optimistisch zu sein und wie kackende Wale unser Klima retten. „Hoffnungslos optimistisch“ ist eine Reise mit einem besonderen Blick auf die Welt.

Dirk Steffens ist TV-Autor, Moderator und Dokumentarfilmer. Seit drei Jahrzehnten vermittelt er einem breiten Publikum Wissen über Natur, Umwelt und die faszinierenden Zusammenhänge auf unserem Planeten. Seit April ist Steffens Presenter der ARD-Doku-Reihe „Erlebnis Erde“. Fernsehsendungen wie „Terra X“ machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Seit 2022 ist er zudem als Experte für RTL und „GEO“ tätig. Zusammen mit seiner Frau Sabine erreichen sie mit ihrem Podcast „Kettenreaktion“ ein Millionenpublikum.

Dr. Sabine Steffens ist promovierte Biologin, Wissenschaftsjournalistin und Filmemacherin. Sie war langjährig als Wissenschaftsjournalistin beim ZDF tätig und führt seit 2022 die Redaktion »GEO Documentaries«. Zusammen mit ihrem Mann Dirk Steffens produziert sie Naturdokumentationen, den Podcast „Kettenreaktion“ und ist jetzt auch mit ihm auf Tour.

Sabine und Dirk Steffens – Hoffnungslos optimistisch, 18.02.2027, 20h, Theater am Tanzbrunnen, Köln, www.meyer-konzerte.de/