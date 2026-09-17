Simply Red kommen zum KUNST!RASEN

Die Planungen für die KUNST!RASEN-Saison 2027 sind angelaufen. Die Konzerte finden vom 4. Juli bis zum 29. August 2027 auf dem idyllischen Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau statt. KUNST!RASEN feiert 2027 sein 15-jähriges Bestehen und plant ein abwechslungsreiches Programm mit namhaften nationalen und internationalen Künstlern.

Die ersten Konzertbestätigungen liegen vor: Das Konzert der Fantastischen Vier am 23. Juli 2027 ist bereits ausverkauft. Im Vorverkauf ist das Festival Rheinkilometer 652 u. a. mit Paula Hartmann und Dilla. Das traditionelle KLASSIK!PICKNICK mit dem Beethoven Orchester Bonn eröffnet die Reihe am 4. Juli. Neu bestätigt wurde Simply Red am 7. Juli 2027; zuletzt spielte die englische Band im Juli 2023 auf dem KUNST!RASEN.

Im Sommer 2027 präsentieren Simply Red ihre energiegeladene Show mit Hits wie „Stars“, „Holding Back The Years“, „Fairground“ und „Money's Too Tight (To Mention)“ open air in Deutschland. Mit ihrer „Summer Funk Tour 27“ knüpfen Simply Red an ihre ausverkaufte Arenatour an. Seit den Anfängen in den 80ern blickt die Band auf eine einzigartige 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück.

„Wir können es kaum erwarten, im Sommer 27 wieder live zu performen“, sagt Mick Hucknall und verspricht „einen Auftritt voller Hits, der euch bei sonnigem Wetter mit Freunden und Familie auf den Beinen hält. Ich verspüre noch immer den gleichen Enthusiasmus wie 1985.“ Wer Mick Hucknall live erlebt hat, kennt seine Bühnenpräsenz: Er gibt alles, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Zur Band gehören Ian Kirkham (Saxophon), Kenji Suzuki (Gitarre), Kevin Robinson (Trompete, Bläser, Percussion), Roman Roth (Schlagzeug), Gary Sanctuary (Keyboard) und Orefo Orakwue (Bass).

Die Musik von Simply Red verbindet Soul, Pop und elegante Balladen zu einem zeitlosen Sound. Weltweit erzielte die Band mehr als 100 Single- und Album-Charterfolge, verkaufte über 60 Millionen Tonträger und spielte mehr als 1.700 Konzerte vor rund 14 Millionen Fans. Der Durchbruch gelang 1985 mit dem Debütalbum „Picture Book“ und der Single „Money's Too Tight (To Mention)“. Es folgten Millionenseller wie „Men And Women“ (1987), „A New Flame“ (1989), „Stars“ (1991), der Welthit „Fairground“ und das Album „Life“ (1995). Auch mit „Blue“ (1998), „Love In The Russian Winter“ (1999), „Home“ (2003) und „Simplified“ (2005) blieb die Band erfolgreich. Mick Hucknall überzeugte zudem mit Interpretationen von Soul-Klassikern wie „You Make Me Feel Brand New“ und „If You Don't Know Me By Now“. Mick Hucknall und Simply Red stehen für die mühelose Verbindung von Soul und Pop. Songs wie „Holding Back the Years”, „The Right Thing”, „A New Flame”, „Stars” und „You've Got It” zählen zu den Glanzpunkten ihrer Karriere.

Simply Red, „Summer Funk ‘27” Mittwoch, 7. Juli 2027