20 Jahre Room Service

Wenn der Sommer sich dem Ende neigt, ist das für Kölner Theaterfreunde nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, denn es markiert den Beginn der neuen Spielzeit. Neben den zahlreichen Premieren, auf die man sich freuen darf, gibt es auch ein paar wiederkehrende Dauerbrenner, die sich über die Jahre eine treue Fangemeinde erspielt haben.

Unter den Highlights dieser Kategorie ist unbedingt „Room Service“ zu nennen. Für vier Tage im November verwandelt sich das Kunsthaus Rhenania in eine begehbare Theaterinstallation, die sich über sechs Etagen erstreckt. In jeweils zwei Ateliers pro Stockwerk sowie im Treppenhaus präsentieren sich junge Performerinnen und Performer aus den Bereichen Schauspiel, Akrobatik, Musik und Improvisation mit eigens für dieses Format konzipierten Kurzdarbietungen. Die Zuschauer werden nach Zufallsprinzip durch das Gebäude geleitet, so dass jede Vorstellung zu einem einmaligen Erlebnis wird.

Die diesjährige – bereits 24. - „Room Service“-Staffel findet statt vom 14. bis 17. November. Für Organisator Gregor Weber und sein Kollektiv „bodyincrisis“ ist es ein besonderes Ereignis, denn seine Premiere erlebte das Format vor genau 20 Jahren.

Vorneweg: Butoh-Workshop für Profis und Laien

Bereits im letzten Jahr gab es eine Neuerung, die auf Anhieb so erfolgreich war, dass sie im Jubiläumsjahr wiederholt wird: Am Wochenende vor „Room Service“ findet ein dreitägiger Butoh-Workshop statt. Als Leiter konnte mit dem spanischen Butoh-Tänzer Matilde J. Ciria ein erfahrener und international arbeitender Performer und Lehrer gewonnen werden. Das Besondere an diesem Workshop: Teilnehmen kann jeder, ob erfahrener Tänzer oder unerfahrener Laie, der Butoh einfach mal kennenlernen möchte. Und mit Ende des Workshops muss das Erlebnis nicht vorbei sein, denn dieser dient gleichzeitig als Casting für „Room Service“. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ist eingeladen, sich für eine Butoh-Performance zu bewerben, die im Rahmen des Theaterevents stattfindet.

Die Premiere im vergangenen Jahr, so Weber, sei ein voller Erfolg gewesen, viele Workshop-Teilnehmer, darunter auch Anfänger, hätten eine Woche später bereits vor Publikum performt.

Welche Talente werden dieses Mal entdeckt? Noch kann man es herausfinden, denn es gibt noch ein paar freie Plätze.

Butoh Dance Workshop mit Matilde J. Murcia in Kooperation mit „Room Service“

Tanzfaktur, Siegburger Str. 233w (Köln-Poll)

8.-10. November 2024., Fr. 18.30-21.30h, Sa/So 10-18h

Der Workshop findet in englischer Sprache statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 210 Euro bei Anmeldung bis 10.9., anschließend 270 Euro

Anmeldung und weitere Informationen unter www.bodyincrisis.com Dort sind auch Tickets für Room Service erhältlich.