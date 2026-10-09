Ein Welterfolg feiert Jubiläum

Zum Jubiläum der Londoner Uraufführung beteiligt sich die deutsche Produktion an internationalen Feierlichkeiten. Im Musical Dome laufen derweil die Vorbereitungen auf die Premiere am 15. November auf Hochtouren.

Vor genau 40 Jahren, am 9. Oktober 1986, hob sich im Londoner West End erstmals der Vorhang für Andrew Lloyd Webbers Das Phantom der Oper. Was damals im Her Majesty's Theatre begann, entwickelte sich zu einem der größten Erfolge der Theatergeschichte.

Seit seiner Uraufführung begeisterte das Musical mehr als 160 Millionen Menschen weltweit, wurde in 229 Städten, 54 Ländern und 23 Sprachen aufgeführt und mit über 70 internationalen Theaterpreisen ausgezeichnet.

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums finden heute weltweit Aktionen der internationalen Produktionen und Spielstätten von Das Phantom der Oper statt. Auch Köln beteiligt sich als zukünftiger deutscher Standort an den Feierlichkeiten: ab dem heutigen Abend wird die ikonische Phantom-Maske täglich für mehrere Tage als großflächige Videoprojektion auf das Dach des Musical Domes projiziert und verwandelt das Kölner Theater erstmals sichtbar in die neue Heimat von Das Phantom der Oper. Die Installation ist Teil einer internationalen Jubiläumsinitiative, mit der Produktionen und Spielstätten rund um den Globus den runden Geburtstag des Musicals sichtbar machen. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht an diesem Abend eine festliche Gala-Aufführung im Londoner His Majesty’s Theatre. Ergänzt wird das Jubiläum durch zahlreiche Sonderveranstaltungen an Spielstätten weltweit sowie durch neue Musik- und Buchveröffentlichungen, die die eindrucksvolle Geschichte und den nachhaltigen kulturellen Einfluss des Musicals würdigen. Darüber hinaus wird die West-End-Produktion live aufgezeichnet und 2027 international in Kinos zu sehen sein.

Für Köln markiert das Jubiläumsjahr zugleich die heiße Phase der Vorbereitungen auf die deutsche Premiere von Cameron Mackintoshs international gefeierter Neuinszenierung. Mit einer hochkarätigen Besetzung erweckt die spektakuläre Neuproduktion Andrew Lloyd Webbers weltberühmtes Musical zu neuem Leben. Während weltweit auf vier Jahrzehnte Musicalgeschichte zurückgeblickt wird, laufen in Köln die Arbeiten auf Hochtouren: In dieser Woche hat bereits eine der berühmtesten Requisiten der Musicalgeschichte seinen Platz eingenommen: der legendäre Kronleuchter. Gleichzeitig arbeiten die 43 Darstellerinnen und Darsteller mit Regieteam, Orchester und Kreativabteilungen an den letzten Vorbereitungen für die Deutschlandpremiere. Rund fünf Wochen vor der Premiere am 15. November nimmt die Inszenierung damit auch in Köln zunehmend Gestalt an.

„Kaum ein Musical hat so viele Generationen berührt und eine so außergewöhnliche internationale Erfolgsgeschichte geschrieben. Umso schöner ist es, dass wir nicht nur dieses Jubiläum gemeinsam mit allen Phantom-Produktionen weltweit feiern, sondern wenige Wochen später auch die Deutschlandpremiere von Cameron Mackintoshs gefeierter Neuinszenierung in Köln erleben dürfen. Schon jetzt spüren wir im ganzen Haus, wie viel Energie in dieser Produktion steckt. Mit jedem Probentag wächst die Spannung und damit auch die Vorfreude, dieses außergewöhnliche Musical endlich mit unserem Publikum teilen zu dürfen.“, sagt Michaela Guth, Theaterleiterin des Musical Dome Köln.

Cameron Mackintoshs Neuproduktion verbindet eine moderne szenische Umsetzung mit den Elementen, die das Musical seit 1986 prägen: Andrew Lloyd Webbers weltberühmte Musik, die ikonische Maske, den legendären Kronleuchter und die berührende Liebesgeschichte. Nach Erfolgen in Großbritannien, Nordamerika, Australien und Österreich ist die Produktion ab November erstmals in Deutschland zu erleben und schlägt damit genau 40 Jahre nach der Londoner Uraufführung ein neues Kapitel der internationalen Erfolgsgeschichte in Köln auf.

Wichtige Auszeichnungen und Erfolge:

Das Phantom der Oper hat weltweit über 70 bedeutende Auszeichnungen gewonnen. 1988 wurde die Broadway-Produktion für 12 Tony Awards nominiert und gewann sieben davon, darunter den Preis für das beste Musical. Die Londoner Originalproduktion gewann bei ihrer Premiere 1986 zwei Olivier Awards, darunter den für das beste neue Musical, sowie den Evening Standard Theatre Award für das beste Musical.

Die Original-Cast-Aufnahme war die erste in der britischen Musicalgeschichte, die auf Platz eins der Charts einstieg. Die Albumverkäufe von Das Phantom der Oper liegen mittlerweile weltweit bei über 40 Millionen.

Das Phantom der Oper ist nach wie vor die am längsten laufende Broadway-Show aller Zeiten. Am 9. Januar 2006 überholte die New Yorker Produktion mit ihrer 7.486. Vorstellung „CATS“ und wurde damit zur am längsten laufenden Show in der Geschichte des Broadways. Am 26. Januar 2018 feierte es als erstes Broadway-Stück sein 30-jähriges Jubiläum und am 22. April 2019 war es das erste Broadway-Stück überhaupt, das 13.000 Aufführungen am Broadway erreichte. Am 16. April 2023 endete die Broadway-Produktion nach 13.981 Aufführungen.