Abräumer beim Deutschen Musical Theater Preis

Kölns erstes eigenes Musical sorgt bis weit über die Stadtgrenzen hinaus für Furore: Bei der Verleihung des Deutschen Musical Theater Preises 2020/21 im Hamburger Schmidts Tivoli am 04. Oktober hatte das Team hinter der Kölner Erfolgs-Produktion gleich mehrfach Grund zum Jubeln.

Sonderpreis: Beste Ensembleleistung

Dass die hervorragenden DarstellerInnen mit Leidenschaft und Herzblut dabei sind, begeistert nicht nur das Publikum in der Volksbühne am Rudolfplatz. Auch die Fachjury der Deutschen Musical Akademie e.V. belohnte das außergewöhnliche Zusammenspiel auf der Bühne und vergab gestern Abend den Sonderpreis für die beste Ensembleleistung. „Wir sind vollkommen überwältigt und freuen uns sehr, dass mit dieser Auszeichnung unsere Teamleistung auf der Bühne gewürdigt wird“, sagte Markus Schneider bei der Preisverleihung auf der Hamburger Reeperbahn. Der Schauspieler, der in „Himmel und Kölle“ den naiven Provinz-Pfarrer Elmar verkörpert, nahm die Ehrung gemeinsam mit seinen KollegInnen entgegen.

Ehrung für die Publikumslieblinge Vera Bolten und Mark Weigel

Zudem wurden die Publikumslieblinge Vera Bolten und Mark Weigel für ihre herausragenden Leistungen auf der Bühne in der Kategorie „Beste Darstellerin in einer Nebenrolle“ und „Bester Darsteller in einer Nebenrolle“ ausgezeichnet. Vera Bolten begeistert als urkölsche Pfarrhaushälterin Moni, die ihrem Schützling Elmar auf liebevoll-derbe Art den Kopf zurechtrückt. Mark Weigel verzweifelt in seiner Paraderolle als genervter sächselnder Taxifahrer an dem Phänomen, dass man in Köln einfach nicht links abbiegen kann – und trifft damit voll ins Humorzentrum des Publikums.

× Erweitern Morris Mac Matzen Erhielt den Sonderpreis als Produzent, Frank Blase

Über eine ganz besondere Überraschung freute sich Frank Blase, Chef der Produktionsfirma apiro entertainment: Der Kölner durfte den Sonderpreis als Produzent entgegennehmen. Der Sonderpreis wurde für Personen ausgesprochen, die in der Corona-Pandemie finanziell und ideell andere unterstützt haben. Für Frank Blase, der das Projekt unter anderem mit den beiden Grimme-Preisträger Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob entwickelt hat, ist der Preis eine überraschende Würdigung. „Ich wusste gar nicht, dass es diesen Sonderpreis gibt. Umso mehr freue ich mich, und zwar riesig. Wir alle haben viel riskiert.“

Der Preis wird von der Deutschen Musical Akademie e.V. vergeben und ist die einzige ihrer Art im deutschsprachigen Raum, die von Musicalprofis an Musicalprofis verliehen wird. Corona-bedingt umfasst die diesjährige Auszeichnung die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021. Seit 2014 verleiht die Deutsche Musical Akademie e.V. den undotierten Preis mit dem Ziel, herausragende künstlerische Leistungen im Genre Musical zu würdigen, diesen eine größere öffentliche Aufmerksamkeit zu geben und darüber hinaus die Leistungskraft, Vielfalt und künstlerische Ausstrahlung der populärsten deutschen Bühnengattung hervorzuheben und zu unterstützen.

Weitere Infos unter: www.himmelundkoelle.de

