Aktion „Wir für euch“ des Urania Theaters

Ende November besuchte der Chefarzt einer Kölner Lungenklinik das Urania Theater und war begeistert: nicht nur vom Stück, sondern auch von den Corona-Maßnahmen. Für den Mediziner waren 2G, Maskenpflicht auch am Platz, drei Hochleistungs-Hepafilter und die Beachtung der Abstände Anlass genug, das Theater seinen KollegInnen und Angestellten zu empfehlen. Der Austausch des Experten mit der Theaterleiterin Bettina Montazem führte zur Aktion „Wir für euch“: Das Urania bietet allen ÄrztInnen und PflegerInnen der Kölner Krankenhäuser mit PartnerInnen und Kindern ein Freikontingent von 50 Karten für alle Vorstellungen des Urania Varieté an. Mit einem vereinbarten Codewort können alle Interessenten Karten unter info@uraniatheater.de reservieren oder an der Abendkasse bekommen. Die Termine: 26. bis 30.12.2021 jeweils um 20 Uhr, Silvester um 15 Uhr.

Bettina Montazem: „Wir möchten uns mit dieser Aktion als Kulturschaffende bei den Menschen bedanken, die seit Beginn der Pandemie Unglaubliches zum Wohle der Betroffenen, aber auch der Gesellschaft leisten. Vielleicht können wir mit der Einladung zu einem unterhaltsamen Theaterbesuch ein wenig von dem zurückgeben, was wir von der ÄrztInnen und PflegerInnen seit fast zwei Jahren bekommen.“

Beim Urania Varieté erwartet Jung und Alt unter dem Motto „Cabaret, Cabaret“ ein abwechslungsreiches Programm mit Zauber, Magie, Glamour und Musik, präsentiert von den Besten ihres Fachs: Weltmeister Gaston Florin mit herzerfrischendem Comedy-Zauber, Daniel Hochsteiner mit unglaublicher Speed-Jonglage, Joe Walthera & Pafema mit klassischer Zauberei zum Staunen und Isabel Anobian mit atemberaubender Luft-Akrobatik. Begleitet werden die KünstlerInnen von stimmungsvoller Musik.

Mit einem vereinbarten Codewort können alle Interessenten Karten unter info@uraniatheater.de reservieren oder an der Abendkasse bekommen. Die Termine: 26. bis 30.12.2021 jeweils um 20 Uhr, Silvester um 15 Uhr, weitere Infos unter: www.uraniatheater.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!