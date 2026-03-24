ALIVE – das Leben spielt!

Auf dem Spielplatz werden Freundschaften geknüpft, Kräfte gemessen und manchmal auch kleine Rivalitäten ausgetragen – Erfahrungen, die sich im Laufe des Lebens kaum verändern. Genau diesen spielerischen Umgang mit der Welt greift "ALIVE" auf. Die Artisten bewahren das Kind in sich und verbinden die Atmosphäre eines Spielplatzes mit Weltklasse-Artistik. Wenn aus einer Schaukel ein Trapez und aus einer Wippe ein Schleuderbrett wird, verwandelt sich die Bühne in einen Spielplatz für akrobatische Höchstleistungen. Dynamische Szenen, überraschende Momente und viel Spielfreude prägen die Produktion. Die Leichtigkeit und der Spaß daran, sich so richtig lebendig zu fühlen – das ist ALIVE!

Eintrittskarten sind ab 39 Euro erhältlich. Auf Wunsch können die Gäste den Showbesuch mit einem 3-Gänge-Menü an ihren fest reservierten Plätzen im Varieté-Saal sowie “Zarah´s Dinner Genuss” oder Brunch im hauseigenen Restaurant Leander verbinden. Tickets und Gutscheine unter (0228) 422 41 41 oder variete.de.

Kids für Nix im GOP Bonn – Varieté-Spaß für die ganze Familie

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien erhalten Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen freien Eintritt in die jeweilige GOP Show. Die Kombination mit anderen Aktionen und eine Verrechnung auf bereits gebuchte Tickets ist nicht möglich.