Atelier Theater: Die Highlights im April 2024

Deluxe ist eine Wunschvorstellung. Jeder, der ein Standardleben führt, möchte doch eigentlich die Deluxe-Version buchen. Genau das versucht ein 40-jähriger Stand-Up-Comedian aus Berlin zu bewerkstelligen. Passun bewegt sich seit über 13 Jahren auf den Bühnen der Republik. Scharfsinnig und immer mit der gebotenen Prise Sarkasmus beleuchtet er sein eigenes Leben und die Welt, ohne sich selbst allzu wichtig zu nehmen. Ehrliche und direkte Comedy von einem Berliner Bonvivant. Sein Comedy-Programm verdeutlicht, was für ein ungewöhnliches Leben ein ehemaliger Kriegsflüchtling und heutiger Hedonist führen kann, wenn er sich vornimmt, endlich die Deluxe-Variante von sich selbst zu werden. Ein Programm von spezieller Qualität und Güte: Deluxe!

„Deluxe“, Köln-Premiere, Mittwoch 03.04.24, 20:00 Uhr

Tim Whelan gilt schon lange nicht mehr nur als Geheimtipp der deutschen Comedyszene. Lockerheit und Spaß am Spielen sind Hauptelemente in der Show des Prix-Pantheon-Gewinners 2020. Ob am Klavier oder am Boden wälzend – Tim tut alles damit das Publikum die Fassung verliert! Und das als scheinbar relativ steifer Engländer. Dieser Widerspruch ist der Kern seiner Personality – das lässige Hippie Leben eines Ordnungsmenschen. Die Seele eines Freiheitskämpfers versucht den Körper eines Langweilers zu kontrollieren – ein Kampf über die volle Abendlänge von 90 Minuten und zur vollen Freude der Zuschauer. Ob bei der „Bürokraten Yoga“ Schnupperstunde oder im IKEA Musical, Tim verarbeitet seine Alltagserfahrungen auf einmalige Art – musikalisch, redegewandt, mit britisch schwarzem Humor. Differenziert betrachtet er seine eigene Herkunft und die deutsche Kultur. Sein messerscharfer Blick tut stellenweise weh, verletzt aber niemanden außer sich selbst.

„Gemüse“, Donnerstag 18.04.24, 20:00 Uhr

El Mago Masin hat sich getrennt. Von seinem El. Was bleibt, sind seine langen Haare, seine Gitarre und sein schräger Humor – es ist also gut möglich, dass er sich einfach ins Publikum setzt, um aus dessen Sicht ein Lied zu singen. Eigentlich wollte Mago Masin sein neues Programm „Abenteuer Dackelfabrik“ nennen, was ihm nach „Endstation Zierfischzucht“ und „Operation Eselsohr“ nur konsequent erschien. Jedoch saß plötzlich ein dänisches Cemani-Küken auf seinem Kopf, weswegen die Show jetzt „Kleinkunstflieger“ heißt und nicht weniger konsequent ist. Mago Masin ist die personifizierte Verwirrtheit, der den Lichtschalter nicht findet, er ist ein Charmeur, der die erste Reihe liebt und zuweilen auch deren Getränk, ist ein Wortakrobat, der immer nochmal einen Kniff, einen Dreher, ein Überraschungsmoment in seine Lieder bringt. Und ist vor allem ein Improvisationsmeister, der in der spontanen Interaktion mit seinem Außenrum immer wieder sich selbst übertrifft.

„Kleinkunstflieger“, Köln-Premiere, Freitag 26.04.24, 20:00 Uhr

Der Kabarettist und Bestseller-Autor Marius Jung kommt nun nach über 30 Jahren mit seinem ersten Best of. Er ist im Rheinland aufgewachsen. Das mag man ihm auf den ersten Blick nicht ansehen, aber spätestens, wenn seine kölsche Toleranz sowie sein schwarzer Humor durchblitzt ist der Fall sonnenklar. Seine tiefgründigen Einblicke in das Leben eines Menschen mit höherer Pigmentierung unter Bio-Deutschen sind humoristischer Ratgeber mit praktischer Gebrauchsanleitung. Marius Jung lässt sich ethische Fragen leichtfüßig auf der Zunge zergehen. Sein Programm ist genauso wie Marius selbst: Authentisch, unweinerlich und um etwas Selbstironie nie verlegen. Nach all der Zeit bleibt er bei seinem Motto: Wir wollen alt werden, aber nicht alt sein. Aber was soll es, denn Marius ist FÜR IMMER JUNG.

„Für immer jung“, Dienstag 30.04.24, 20:00 Uhr

