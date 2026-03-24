Atelier Theater: Die Highlights im April 2026

FALK SCHUG: KEIN PLAN

Falk Schug Stand-Up-Comedy und Crowdwork. Die Interaktion mit dem Publikum wird von vielen Comedians seit Jahren in die Shows mit eingebaut. Doch nur wenige beherrschen Crowdwork so gut wie er. Gnadenlose Ehrlichkeit trifft Spontanität und Kann-auch-mächtig-in-die-Hose-gehen. Seine Zuschauer dürfen sich auf einen einmaligen Abend freuen, bei dem kein Blatt vor den Mund genommen wird. Jeder Abend ist ein Unikat.

Di 07.04.26, 20:00 / Mi 08.04.26, 20:00

CHRISTOF LEIM: ROCK STORIES II – NEUE GESCHICHTEN (KÖLN-PREMIERE)

Musikjournalist Christof Leim erzählt die besten Krach- und Lachgeschichten aus 100 Jahren Rock’n’Roll. Es geht um große Stars und große Songs, um Unfälle und Todesfälle, um Drogen, Sex und Superlative. Und mit dem zweiten Teil der Rock Stories gibt es viele neue Geschichten! Warum wollte Axl Rose einst David Bowie verhauen? Was verbindet AC/DC mit einem Serienkiller? Und was haben Faith No More mit dem Fall der Berliner Mauer zu tun? Die Musikhistorie steckt voll solcher Sonderbarkeiten: Mötley Crüe schlagen sich mit einem traurigen Doppelgänger rum, Lemmy hat den cleversten Heimweg, und Ozzy Osbourne dreht sowieso meistens durch. Oder die Nacht, in der The-Who-Drummer Keith Moon versehentlich seinen Chauffeur überfährt. Daneben erzählt Christof Leim von seinen eigenen Erlebnissen als Journalist, etwa einem folgenreichen Frühstücksbier mit Zakk Wylde und einer S-Bahn-Jagd mit Rudolf Schenker. Die Zuhörer erfahren Skurriles und Hintergründiges, Abgefahrenes und Überraschendes, fachkundig erklärt und vorgetragen mit Musik.

Mi 15.04.26, 20:00

DIE PHONAUTEN: KEINE ARBEIT

Die Phonauten Jörg „Spike“ Hamers und Marc „Mary“ Leymann haben 12 Tracks auf ihrem Debut-Album „Keine Arbeit“ verfasst, die unterschiedlicher nicht sein könnten, so dass man beim Hören lediglich eines ihrer Stücke geradeaus in die stilistische Irre geführt würde. Diesen musikalischen Irrgarten setzen sie nun auch live um. Da die beiden Zu2tunterhalter so viele Instrumente spielen und selbst so unterschiedliche Musik hören und spielen, ist ein Werk entstanden, das in seiner musikalischen Bandbreite seinesgleichen sucht, aber durch die schmunzelnde Sprache der zwei Klangforscher geerdet und zusammengehalten wird. Von der klamaukigen Sprachimitation im Chanson-Gewand über schlagerschleimige Musikerselbsterfahrung bis hin zu zeitgeistkritischen Rock- oder Funkexzessen wird hier eine Mixtur angerührt, die definitiv kein Mainstream sein will, sondern maximal spannend genannt werden muss.

Fr 17.04.26, 20:00

DIDI JÜNEMANN: BALLKONTAKTE

Wenn Didi Jünemann, Mitbegründer der Stunksitzung, sich zum Thema Fußball äußert, bekommt jeder sein Fett ab, nicht nur das runde Leder. Der Fußballhasser hingegen sollte besser wegsehen, denn dessen ist sich Jünemann sicher: „Im Anfang war der Ball, und der Ball war bei Gott, und Gott reichte ihn den Menschen mit den Worten: Gehet hin und kicket damit!“ Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA, macht sich mit Didi Jünemann endlich einmal wieder ein Kabarettist daran, die satirischen Seiten der beliebtesten Sportart weit und breit zu heben – und zwar leidenschaftlich, bissig und dennoch liebevoll, philosophisch mit dem richtigen Herzen für alles, was im Leben rollt. Die komische Kraft des Fußballs besteht schließlich nicht nur aus der Realsatire, wie sie in nahezu jedem zweiten Fußballerinterview zu Tage tritt. Ein runder Abend rund ums runde Leder und all die, die sie nicht sein lassen können, die „Ballkontakte“.

So 19.04.26, 18:00

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

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