Atelier Theater: Die Highlights im April

Bei Salomon haben Sie es mit einem echten Geheimtipp zu tun – also wirklich! Seine Performance ist ein gleichzeitiger Mix aus Liedermaching, Rap und Comedy mit Punkeinflüssen. Salomon hat mit ‚Unpop‘, also unpopuläre Popmusik, gleich sein eigenes Genre erfunden. Humorvolle Texte, gleichermaßen selbstironisch wie systemkritisch mit eingestreuter Melancholie. Über das Aufwachsen in der Kleinstadt und Therapiesuche in der Großstadt, das Leben als Musiker in der sogenannten Kleinkunst und einer sich immer schneller verändernden Welt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) schrieb: »Ironiefreie Texte werden zu Ohrwurm-Hymnen für Zehntausende« – über Mark Forster (Popmusiker). Über Salomon schrieb die FAZ nichts. Alle wollen groß heraus, Salomon ist das nächste kleine Ding.

„Das nächste kleine Ding“ (Köln-Premiere), Mi 02.04.2025

Liebe, Lasso, Leidenschaft! Saskia Kästner, Vollblutschauspielerin mit überbordendem Temperament und Dirk Rave, virtuoser Akkodeonist mit holsteinischem Understatement, sind ein kongeniales Duo. Es gibt ungelogen keine Schublade, die für das, was die zwei auf der Bühne veranstalten, passend wäre: Es ist Theater, Lesung, Kabarett, Comedy und Musical. Mit zwei Worten: Die zwei sind Schwester Cordula. Im neuesten Opus geht es um Cowboys! Die Helden mit gestähltem Body, Dreitagbart und lockend männlicher Stimme. Vergessen Sie das Klischee von harten und schweigsamen Einzelgängern. Moderne Westernhelden sind alleinerziehende Väter, von erlebnishungrigen Städterinnen auf Sinnsuche desillusioniert zurückgelassen. Sie tragen Verantwortung, ein sypathisch-arrogantes Lächeln und verführerische Grübchen. Hier geht es um klare Realität, keine Illusionen.

„Der Westernroman – Liebe, Lasso, Leidenschaft“ (Köln-Premiere), Mi 09.04.2025

Viele Rollen macht sich Christine Eixenberger zu eigen, nicht zuletzt die eigene: Als Grundschullehrerin wechselte sie einst ins Bühnenfach und legte gleich eine TV-Karriere hinterher. Für die erfolgreiche ZDF-Serie "Marie fängt Feuer" steht sie seit Jahren als Feuerwehrfrau vor der Kamera und brilliert in zahlreichen weiteren Charakterrollen in Film und Fernsehen. Ihre komödiantische Kernkompetenz zeigt die Vollblutentertainerin aber vor allem live: Für ihre facettenreiche Bühnenkomik wurde sie unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. In ihrem fünften Bühnenprogramm „Volle Kontrolle“ stellt sich die scharfzüngige Kabarettistin mit viel Humor in turbulenten Zeiten den Herausforderungen der fortgeschrittenen Paarwerdung - tiefgründig, kurzweilig und sehr, sehr lustig.

„Volle Kontrolle“, Fr 25.04.2025

„Sie hören viel Reinhard Mey, oder? Die Gitarre und die Art der Texte erinnern mich sehr daran – wunderbar!“. Diese und ähnliche Fragen bekommt Stefan Eichner – besser bekannt als „Das Eich“ – nach seinen Konzerten immer wieder zu hören. Nicht von ungefähr, denn in der Tat ist der „Entspannte Franke“ ein Liebhaber der Chansons von Deutschlands bekanntestem Liedermacher und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt und verfeinert. Jetzt hat sich Stefan Eichner einen Wunsch erfüllt und ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Chanson-Bühnenprogramm zusammen gestellt. Ein Abend mit Klassikern wie „Über den Wolken“ und „Gute Nacht, Freunde“ und Liedern aus der „zweiten und dritten Reihe“.

„Stefan Eichner spielt Reinhard Mey“, So 27.04.2025

