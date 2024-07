Atelier Theater: Die Highlights im August 2024

Zwischen den Gegensätzen von Erdbeertörtchen und Domplatte, Fast Food und Schönheitswahn, setzen die GoOld-Guys ein Statement gegen das Massendiktat. Statt sich anzupassen, wählen sie den Weg der Veränderung – mit unbeugsamem Mut und einem Hauch von Wahnsinn. In einer Welt, die von Selbstoptimierung und oberflächlichem Glanz geprägt ist, gehen sie ihren eigenen, manchmal kontroversen Weg. In ihren Aktionen scheuen sie keine Tabus und nehmen kein Blatt vor den Mund. Doch trotz aller Provokation bleibt ihr Herz stets am rechten Fleck. Die GoOld-Guys nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch das Kölner Bermudadreieck, zu den Geheimnissen des Oma-Cafés und den Abgründen des Online- und Medienirrsinns. Das ist mehr als nur eine Show – es ist ein Manifest für Authentizität, Eigenwilligkeit und den Mut, anders zu sein.

„Love Revolution – Die Rebellen des Alterns“ (Premiere), Samstag 10.08.24, 20:00 Uhr

Doppelwumms und Drohgebärden, Ampelflackern und Abstiegssorgen, Inflation und Influencer – gibt es gegen all das eigentlich eine Künstliche Intelligenz? Nein. Aber eine günstige Intelligenz! Reusch rettet die Welt! Was wird aus der Ukraine? Wieso erwischt es immer die Falschen, aber die richtig? Warum sind Viren so unfassbar klein? Und warum gibt nicht wenigstens zum Ausgleich die Klimakatastrophe auf? Sind wir wie Russland? Oder nur Virusland? So viele Fragen. Stefan Reusch hat für seine Mission ein fast zweistündiges virenfreies Schutzprogramm entwickelt. Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt der SWR3-Wochenrückblicker darin alles runter, was ihn stört. Das ist nicht wenig. Und wird bei ihm zu viel Spaß.

„Reusch rettet die Welt“, Freitag 16.08.24, 20:00 Uhr

Ungefragt geboren zu sein, bringt epische Fragen mit sich: Hä?! Wie jetzt?! Wenn es ein Ich gibt, hatte das schon vor der Geburt Probleme? Und womit zahle ich jetzt meine Therapierechnungen? Derlei fragt sich Sebastian Rüger, eine Hälfte des preisgekrönten Absurdistenduos Ulan & Bator. In seinem ersten Soloprogramm begibt er sich mit dem Publikum auf Expedition ins Reich der Missverständnisse zwischen Sein, Welt und dem Rest. Abwechslungsreich und unterhaltsam lotet er aus, ob er sich zu viele Fragen stellt oder zu wenige, ob er alles oder nichts verstanden hat, halber Autist ist oder ein ganzes Arschloch, unerkannt hochbegabt oder erkennbar dumm – oder alles zugleich? Und nicht zuletzt: Geht’s anderen auch so?

„Hätt ich doch ne Diagnose“, Donnerstag 29.08.24, 20:00 Uhr

Geschmeidig wurstelt sich Andrea Volk durch den Büroalltag 4.0: Stets auf der Hut vor Stress, bekloppten KollegInnen und beschrifteten Milchtüten im Abteilungskühlschrank. Da geschieht das Unvorstellbare. Das Change-Management und der Kulturwandel stellen Volks Arbeitswelt auf den Kopf: Das gesamte Team soll agil arbeiten. Der entpersonalisierte Arbeitsplatz zeigt, dass Hygiene ein dehnbarer Begriff ist. On Top findet sie sich als Klimabeauftragte wieder, die im Austausch mit Gender-, Diskriminierungs- und anderen Beauftragten nur eine Frage hat: Wie kann ich über den „Antrag auf Aussonderung und Verwertung von beweglichen Vermögensgegenständen“ endlich Kollegin Drachen-Doris quitt werden? Andrea Volk übt die Work-Life-Balance und wirft ganz nebenbei einen Blick auf den Arbeitsmarkt der Zukunft – zwischen Künstlicher Intelligenz und Natürlicher Dummheit.

„Mahlzeit! Büro und Bekloppte“, Freitag 30.08.24, 20:00 Uhr

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!