Atelier Theater: Die Highlights im August

Timur Turga sieht die Welt mit anderen Augen. Fast blind und mit Blindenstock bewaffnet, erzählt er humorvoll über seine Begegnungen im Alltag. Da wird er gerne mal von „hilfsbereiten“ Menschen in die falsche Bahn gesetzt oder landet in der falschen Toilette. Was seine Augen nicht mehr erfassen können, ersetzt seine Fantasie und er erzählt auf beeindruckende und humorvolle Weise erzählt, was sich seit seiner Augenkrankheit in seinem Leben verändert hat: Eigentlich gar nichts – außer Joggen. Mit viel Ironie erzählt der „Jack Sparrow der Comedy“ über Alltägliches. Und darüber, wie es passieren kann, einen Großteil seines Augenlichts zu verlieren, nicht aber seinen Humor.

„Blind Date“, Sa 23.08.2025, 20:00 Uhr

Immer gut, wenn man sich selbst auf der richtigen Seite wähnt. Politisch, ökologisch und mental. Im Stau stehen, um zur Arbeit zu gehen und durch den Wald laufen, damit man wieder sitzen kann. Bekloppt sind immer nur die Anderen, auch wenn der Cappuccino teurer als das Schnitzel ist. Mit viel suggestivem Aufwand verkaufen wir uns den tagtäglichen Wahnsinn da draußen als sogenannte Normalität. Und wundern uns dann, dass man zwischen Desinfektionsmittel und Physiotherapie kaum noch was mitkriegt. Klimawandel, Kinderarmut, Selbstausbeutung? Keine Sorge, alles ganz normal! Martin Zingsheim stellt sich in seinem aktuellen Programm dem unhinterfragten Irrsinn und den für sicher geglaubten Scheinwahrheiten. Witzig, relevant und im positiven Sinne verrückt. Unter uns: normal ist das nicht!

„normal ist das nicht“, Do 28.08.2025, 20:00 Uhr

Torsten Schlosser hat die Schnauze voll! Nachdem er alle großen Kabarett-Bühnen der Welt gesehen hat – zumindest auf Fotos im Internet – lädt er das Publikum in sein Wohnzimmer ein. Die Einrichtung ist dabei nur auf das Nötigste reduziert: Ein Stuhl und eine Flasche Hochprozentiges. Er macht er sich frei von den Erwartungen des Publikums, der Gesellschaft und dem Streben nach einem politisch korrekten Leben. Im besten Fall wird daraus ein Abend wie in einer Prager Absinth-Bar: Abenteuerlich, ungewöhnlich, berauschend – und am Ende bleibt man verwirrt im Rinnstein zurück.

„Ich hab die Schnauze voll“, Fr 29.08.2025, 20:00 Uhr

Der niederländische Comedian Patrick Nederkoorn untersucht in seinem zweiten Programm seine Beziehung zu Deutschland. Warum weiß er so wenig über seine Nachbarn hinter der Grenzkontrolle? Wie deutsch ist er selbst? Und könnte er leben im Land der Denker, Dichter und der Deutschen Bahn? Patrick Nederkoorn fragt sich, wie man in der heutigen Zeit aus seinem Schneckenhaus herauskommt. Und wie man Unterschiede zwischen Länder überbrücken kann. Eine erfrischend lustige und berührende Vorstellung über Herkunft, Liebe und Steuersache.

„Der fliehende Holländer“ (Vorpremiere), So 31.08.2025, 18:00 Uhr

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

