Atelier Theater: Die Highlights im Dezember

Eigentlich will Servicefachkraft Irmgard Knüppel in der Adventszeit nur eines: Endlich die Beine hochlegen! Marion Wilmer hingegen liebt opulente Feiern im Kreis ihrer Lieben: Weihnachten, aber bloß nicht allein! Für den Musicalstar kann der Christstollen nicht früh genug auf dem Adventstisch stehen. Bei ein oder zwei Gläschen Glühwein in vorweihnachtlicher Stimmung dreht sich alles um die Planung des anstehenden Fests der Liebe: Bienenwachskerzen oder echtes Lametta? Edle Tropfen in Nuss oder Mon Cherie? Braten oder Kartoffelsalat? Wer gewinnt den Kampf um die ersten Dominosteine? Und wo findet Frau von Welt den perfekten Weihnachtsbaumständer? Die Unterhaltungsdamen präsentieren eine stimmungsvolle Mischung aus den schönsten Weihnachtsliedern, besinnlich humorvollen Geschichten und Gedichten, gewürzt mit ihrem typisch spritzigen Charme. Witzig, weiblich, weihnachtlich!

„Weihnachten … aber (nicht) allein!“, Donnerstag 12.12.24, 20:00 Uhr

Stille Nacht, heilige Nacht? Nicht bei Kölns „Queen of Christmas“ Cassy Carrington. In dieser bereits lange zum Kult gewordenen Weihnachtsshow (im 11. Jahr im Atelier Theater) ist alles möglich – vom Spontan-Gedicht mit Blockflöte bis zur erotischen Plauderei am Plastik-Baum. Mit Christmas-Klassikern, eigenen lustig-melancholischen Weihnachtssongs und einzigartigem Entertainment stimmt Cassy wie jedes Jahr auf die besinnliche Zeit ein. Dabei wird das Publikum herzlich in die Show mit eingebunden und in Miss Carringtons eigene glitzernde Weihnachtswelt entführt.

„Im Zweifel mehr Lametta“, Samstag 14.12.24 + Donnerstag 19.12.24, 20:00 Uhr

Altern wir also mal festlich, mit weihnachtlicher Musik, Harmonie und Friede, Freude, Tannenbaum! Nun ja. Nicht so ganz. Wer Monika Blankenberg kennt, der weiß, die Taschentücher können sie getrost zu Hause lassen! Es sei denn, sie wollen ihre Lachtränen beseitigen. Hilfe! Wieder ist ein Jahr entschwunden. Wohin denn nur? Ein weihnachtlich, satirischer Rückblick auf das Jahr 2024 und die humorvolle Suche nach der verlorenen Zeit. Auch dieses Programm ist gesellschaftskritisch und politisch, witzig, ironisch und absolut authentisch. Monika Blankenberg hilft Ihnen bei der Suche nach den richtigen Geschenken. Wie wäre es mal mit Bodyforming-Mode, jetzt auch für den Herrn? Bloß keine No-Go-Geschenke! Oder schenken Sie sich doch dieses Jahr zu Weihnachten mal etwas ganz Besonderes von bleibendem Wert – ein paar neue Lachfalten! Und natürlich hat „Oma Anna“ das letzte Wort!

„Altern unterm Weihnachtsbaum oder: Es ist ein Jahr entsprungen“, Mittwoch 18.12.24, 20:00 Uhr

Seit nun 20 Jahren zelebriert Heinz Gröning alias Der unglaubliche Heinz sein heinzigartiges X-Mas-Comedy-Programm. Für viele Menschen ist der Besuch dieses Abends genauso unverzichtbar geworden wie der Baum im Wohnzimmer und Leucht-Schmuck am Küchenfenster. Und alle Jahre wieder wird es lustiger und lustiger und lustiger. In seiner sehr persönlichen Betrachtung der eigenen Weihnachtserlebnisse, findet sich jeder wieder, der schon einmal erfolglos versucht hat, dem Weihnachtsfest zu entfliehen. Ein Programm ohne Kompromisse. 100% Weihnachten, 100% Heinz mit einer tiefen Verbeugung vor allem, was diesen einzigartigen Höhepunkt des Jahres so unverwechselbar macht. Heiterer Tiefgang und brüllend komischer Unsinn zum Thema Weihnachten mit heinzigartigem Kultcharakter!

„Verschollen im Weihnachtsstollen“, Sonntag 22.12.24, 18:00 Uhr

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

