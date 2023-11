Atelier Theater: Die Highlights im Dezember

Sie haben seit letztem Weihnachten vergessen, wie man es feiert? Oder Sie wissen es noch ganz hinten im Oberstübchen, trauen sich aber nicht mehr so recht? Oder haben Sie etwa nie oder falsch oder widerwillig gefeiert und wollen das endlich ändern? C. Heiland erklärt Ihnen das ultimative Weihnachtsfest! Banal oder besinnlich? Der Stall von Bethlehem oder Konsumtempel in der City? Es gibt keinen Grund zum Jammern, denn vor Corona war längst nicht alles besser. Deshalb feiern sie jetzt mit Ihrem persönlichen C.hristmas-Planner: Ehrliche Weihnacht überall! Freche Stand Up-Comedy und anarchistisches Kabarett, scharf wie Pfefferkuchen und süß wie Zimtsternchen. Natürlich singt der Berliner auch wieder und begleitet seine abseitigen Weihnachtslieder auf dem Omnichord, einem japanischen Kult-Instrument, das nur er spielt. Zumindest in der Öffentlichkeit.

„Der C.hristmas Planner“, Freitag, 08.12.23, 20:00 Uhr

Dagmar Schönleber steht für kluges Kabarett mit Herz und Haltung bei gleichzeitiger Freude an Albernheit. Sie behandelt gesellschaftsrelevante Themen und bewahrt sich und uns in einer krisengeschüttelten Welt immer den Optimismus und den Blick auf die berührenden Kleinigkeiten des Alltags, die einem den Tag retten können. Sie verbindet Punkrock mit Poesie, sich selbst mit dem Publikum und Worte mit Musik, ob mit Gitarre oder fetten Beats, Ballade oder Disco. Mit Frau Schönleber denken Sie andere Gedanken, bekommen Antworten auf Fragen, die Sie sich so noch nie gestellt haben und werden immer wieder überrascht – und Überraschung ist stets der Anfang von Neuentdeckung und Weiterentwicklung! Kurz: Hier ist alles drin von „Huch!“ bis „Hossa!“ – und das schon mehrfach preisgekrönt.

„Die Fels*in der Brandung“, Sonntag, 10.12.23, 18:00 Uhr

Eigentlich will Servicefachkraft Irmgard Knüppel in der Adventszeit nur eines: Endlich die Beine hochlegen! Marion Wilmer hingegen liebt opulente Feiern im Kreis ihrer Lieben: Weihnachten, aber bloß nicht allein! Für den Musicalstar kann der Christstollen nicht früh genug auf dem Adventstisch stehen. Bei ein oder zwei Gläschen Glühwein in vorweihnachtlicher Stimmung dreht sich alles um die Planung des anstehenden Fests der Liebe: Bienenwachskerzen oder echtes Lametta? Edle Tropfen in Nuss oder Mon Cherie? Braten oder Kartoffelsalat? Wer gewinnt den Kampf um die ersten Dominosteine? Und wo findet Frau von Welt den perfekten Weihnachtsbaumständer? Die Unterhaltungsdamen präsentieren eine stimmungsvolle Mischung aus den schönsten Weihnachtsliedern, besinnlich humorvollen Geschichten und Gedichten, gewürzt mit ihrem typisch spritzigen Charme. Witzig, weiblich, weihnachtlich!

„Weihnachten … aber (nicht) allein!“, Donnerstag, 14.12.23, 20:00 Uhr

Andrea Volk, Marketingfachfrau bei der „Armaturen & Sanitär International Systems AG“, kurz „ASIS AG“, hat sich nicht schnell genug weggeduckt. Sie soll die Weihnachts-(F)eier organisieren. Doch schon der Korrekturlauf des Einladungsflyers misslingt – das ‚F‘ geht flöten und die Party gerät zum Überraschungs-Ei à la Azubi Jason-Patrick: Außen süß, innen hohl. Doch nicht nur die Planung des Buffets und die Wünsche der Kolleg:innen Vegan / Vegetarisch / Nachhaltig / Frikadellschen / Asiatisch / Kohlenhydratarm / Cholesterinfrei / Topfblumen stellt Volk vor ungeahnte Herausforderungen. Auch der von der „Künstleragentur Leitbildwandel“ gebuchte Weihnachtsmann entpuppt sich als transsexueller peruanischer Panflötenspieler. Ein Abend in bester Volkscher Manier für Bürogeschädigte, begleitet vom Ruhrpott-Banderas Helmut Sanftenschneider an der Flamenco-Gitarre.

„Weihnachts-(F)eier – Büro und Bekloppte“, Donnerstag, 21.12.23, 20:00 Uhr

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

