Atelier Theater: Die Highlights im Februar 2025

Die musikalische Weinprobe! Spritzige Unterhaltung mit Marion Wilmer, Sopranistin und gefeiertem Musical-Star, und der Servicefachfrau Irmgard Knüppel. Die Unterhaltungsdamen präsentieren vollmundig alles, was sie schon immer über den Weingenuss wissen wollten. Die Geschichte des Weins ist so alt wie die Menschheit selbst – oder vielleicht sogar noch älter. Schließlich ist hier die Rede vom „Getränk der Götter“. Auf dem musikalisch und komödiantischen Streifzug durch die Welt des Weines begegnen wir Reblaus und Kellergeistern und es stellt sich so manche Frage: Warum ist die „kalte Ente“ kalt? Liegt im Wein die Wahrheit? Reichen sieben Fässer wirklich aus, um glücklich zu sein oder ist das schönste am Wein das Bier danach? Ein Prosit auf die Gemütlichkeit und auf einen stimmgewaltigen, facettenreichen Abend mit humorvollem Abgang. Witzig, weiblich, spritzig!

„Wein, Weib & Gesang“ (Köln-Premiere), So 02.02.2025

Ein Hirn ist ein Hirn ist Einhirn. Und Hirn kann man in diesen Zeiten nicht genug haben. Hirnschmalz ist eben kein Brotaufstrich. Davon kann Pe Krieger ein Lied singen, oder auch gleich mehrere – und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise in den alltäglichen Wahnsinn. Die Aufregung in der Welt, ob Krisen, Fragen nach dem Sinn des Ganzen oder Freud und Leid des Zusammenlebens der menschlichen Spezies, alles verpackt sie in bittersüße Lyrik mit lieblichen Melodien. Dabei tauscht sie virtuos den moralischen Zeigefinger gegen den sauber manikürten Mittelfinger. Mit Gitarre und Ukulele, gespickt mit kleinen Anekdoten über Gott und die Welt und der dazugehörigen „heiligen Scheiße“, verspricht sie einen amüsanten, kurzweiligen aber auch an manchen Stellen abgrundtiefgründigen Abend.

„Das letzte Einhirn“ (Köln-Premiere), Mi 05.02.2025

Die Hells Angels nennen Marcel Mann stolz „die Testosteronbombe der deutschen Comedy“. Das ist eine Lüge. Glücklicherweise ist diese für das Publikum mit einem Auge fürs Offensichtliche schnell zu entlarven. An anderer Stelle ist das aktuell oft schwieriger. In Zeiten, in denen plumpe Narrative schnelle Meinungen formen, braucht es wieder mehr Sensibilität, Einordnung und gern auch mal einen anderen Blickwinkel. Hier kommt der Marcel Mann ins Spiel: Er führt sein Publikum interaktiv, geistreich und vor allem lustig durch die absurde Welt von Social Media, überprüft Vorurteile und hinterfragt nicht zuletzt das heutige Bild von Männlichkeit. Dabei bleibt der erhobene Zeigefinger in Marcels schickem Anzug verschwunden. Vielmehr begeistert der Berliner mit schwarzem Humor, einer gehörigen Prise Selbstironie und einem Füllhorn voller bunter Geschichten aus seinem Alltag.

„Die ungeschälte Wahrheit“ (Köln-Premiere), Fr 14.02.2025

In seinem brandneuen Solo zeigt uns Jonas Imam, dass Coolness völlig überbewertet wird. Schonungslos ehrlich und entspannt selbstironisch nimmt er sich und seine Umwelt aufs Korn und beweist, dass uncool sein auch ganz cool sein kann. Ob in seinen Beziehungen, im Job oder im Alltag – Jonas ist ein Großmeister darin, sich in peinliche Situationen zu manövrieren und dabei charmant zu bleiben. Mit einem Augenzwinkern enthüllt er die absurden Seiten des Erwachsenwerdens, die Tücken der modernen Technik und die kuriosen Eigenheiten zwischenmenschlicher Beziehungen. Ein Abend voller Spaß, Selbstakzeptanz und vor allem jeder Menge chaotischen Charmes. Jonas Imam ist Stand-Up-Comedian, TV-Autor und Podcaster. Er ist einer der Mitbegründer der neuen Berliner Comedy-Szene und schreibt für zahlreiche Comedyformate.

„Uncool“ (Köln-Premiere), Do 20.02.2025

