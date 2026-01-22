Atelier Theater: Die Highlights im Februar 2026

Robert Griess: Hauptsache, es knallt!

„Robert Griess ist eine Weltsensation“, sprach WDR 5, denn er ist „der letzte seiner Art.“ Politisch-böse-Satire, die keine heiligen Kühe kennt, sondern schlachtet. Aktuell. Aberwitzig. Abgefahren. Sein Best-of-Programm kombiniert das Beste aus mehreren Programmen des Kölner Ur-Gesteins in Kombination mit neuen Humor-Krachern. Eine Show voller rasanter Momente und komischer Figuren. Griess tut alles, um das Publikum auf höchstem Niveau zum Rasen zu bringen! Einmal vom kölschen Stammtisch um die globalisierte Welt und zurück. Ein überbordendes Kabarett-Spektakel mit rasantem Tempo, das gleichermaßen auf Herz und Hirn zielt, stets nach dem Motto: „Wenn dir ein Vogel aufs Hemd kackt, sei nicht wütend – freue dich vielmehr, dass Kühe nicht fliegen können!“

So 22.02.26, 18:00

Blömer//Tillack: Doppelt Held Besser!

„Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“ (B. Brecht). Die Zeiten sind crazy und laufen aus dem Ruder. Schlamassel everywhere. Da brauchen wir einen Held, der alles richtet. Am besten gleich 2, doppelt hält besser und nicer. Blömer//Tillack zeigen wie es geht, machen Euch was vor. Doppelspitze in Perfektion. Sie treten schon morgens den Kampf gegen die Schwerkraft an, bekämpfen mit ihrem doppelten Hammer Spaltpilze, pulverisieren Betonköpfe, retten mit einem Liedchen den ganzen Tag. Der Zuschauer geht nach Hause und denkt, ich will auch ein Held sein. Wenn Gandalf an Ihre Türe klopft, sind Sie bereit! Batman hat Robin. Robin hat Hood. Tim hat Struppi. Asterix Obelix. Blömer hat Tillack. Und Tillack Blömer. Bewegungs-Comedy meets genialen Sprachwitz. Waghalsige Gedankensprünge mit vollem Körpereinsatz.

Do 26.02.26, 20:00

Jens Heinrich Claassen: Keine Ursache

Es gibt Menschen, die sind einfach zu nett für diese Welt. Jens Heinrich Claassen ist so einer. Er bedankt sich ständig, entschuldigt sich, wenn er zu viel Entschuldigung gesagt hat, und trägt mit einem Lächeln die Bürde des Reichtums. Ja, richtig gelesen: Claassen ist reich – und zwar so richtig. Aber Reichtum allein macht bekanntlich nicht glücklich, zumindest nicht, wenn man ihn wie Jens Heinrich mit trockener Selbstironie und einer Vorliebe für ehrliche, kleine Momente des Lebens betrachtet. Jens Heinrich Claassen erzählt vom Überleben in einer Gesellschaft, in der Höflichkeit ein Relikt aus vergangenen Tagen zu sein scheint. Und natürlich vom Leben als Single. Er zaubert am Klavier aus absurden Alltagssituationen spontane Lieder zwischen Leichtigkeit und tiefsinnigem Humor. Unerwartete Pointen, eingängiger Melodien und ein sympathischer Komiker in Bestform.

Fr 27.02.26, 20:00

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

