Atelier Theater: Die Highlights im Februar

Ungefragt geboren zu sein, bringt epische Fragen mit sich: Hä?! Wie jetzt?! Wenn es ein Ich gibt, hatte das schon vor der Geburt Probleme? Und womit zahle ich jetzt meine Therapierechnungen? Derlei fragt sich Sebastian Rüger, eine Hälfte des preisgekrönten Absurdisten-Duos Ulan & Bator. In seinem ersten Soloprogramm begibt er sich mit dem Publikum auf Expedition ins Reich der Missverständnisse zwischen Sein, Welt und dem Rest. Abwechslungsreich und unterhaltsam lotet er aus, ob er sich zu viele Fragen stellt oder zu wenige, ob er alles oder nichts verstanden hat, halber Autist ist oder ein ganzes Arschloch, unerkannt hochbegabt oder erkennbar dumm – oder alles zugleich? Und nicht zuletzt: Geht’s anderen auch so?

„Hätt ich doch ne Diagnose!“, Sonntag 04.02.24, 18:00 Uhr

Der Mann. Die Legende. Der Don! Stand-Up-Comedian Don Clarke ist bekannt für seinen britischen Humor und seine unverwechselbare Bühnenpräsenz. Mit seinem charmanten, witzigen Blick auf den Alltag lässt er uns die kleinen Dinge des Lebens mit anderen Augen sehen. Er ist stolzer Vater von fünf Kindern und Opa von zehn Enkeln. Er ist etwas älter geworden, aber zum Glück nur minimal. Angekommen in seiner dritten Midlifecrisis, gibt es viel zu erzählen. Auch wenn es an seinem Körper immer mehr Ersatzteile gibt: Mit seinem neuen Hörgerät fühlt er sich wie ein wahrer Superheld! Er ist ein Garant für gute Unterhaltung: Britischer Humor trifft auf deutsche Oberschenkel. Frisch, spontan und „a little bit crazy“ wird jeder Abend mit Don Clarke ein einzigartiges Erlebnis. Ob lieb gewonnene Klassiker oder neue herrlich absurde Geschichten. Don liebt, was er tut. Und wir lieben Don.

„Ein Abend mit Don Clarke“, Donnerstag 15.02.24, 20:00 Uhr

Wat?? Schon 25 Jahre Solokabarett? Da kommt einiges an Blödsinn zusammen! Alles begann auf einer kleinen Insel im Atlantik. Dort pferchte Sia Korthaus deutsche Urlauber in einen Raum, um an ihnen ihr erstes Programm zu testen. Mit Erfolg, denn von einer Insel kommt man nicht so schnell weg. Mittlerweile geht sie nach 3 Duo- und 8 Soloprogrammen in die 9. Runde. Gott sei Dank spielt sie mittlerweile in größeren Räumen, so dass sie ihr komplettes Spektrum der Darstellungskunst zeigen kann: Schauspiel, Gesang und Tanz im fliegenden Wechsel. Viele liebgewonnene Figuren tauchen wieder auf: Biggi, die mit schlichten Worten die Welt erklärt. Werner, auch nicht gerade ein Hirnchirurg – und die tabulose Oma Emmi, die der Jugend so manche Schamesröte ins Gesicht treibt. Mit all diesen „Alter Egos“ und den aktuellen Komikern, die momentan unsere Welt regieren, ist Sia Korthaus mitten im Kreise der Bekloppten.

„Im Kreise der Bekloppten“, Samstag 24.02.24, 20:00 Uhr

Comedy und Polizei. Witzlos? ... keinesfalls. Der Mannheimer Dennis Boyette nimmt sowohl sich als auch den Wandel der Gesellschaft auf die Schippe. Aus dem Blickwinkel eines Polizeibeamten und dem eines normalen Bürgers macht er auf charmante Art deutlich, dass Witz und bittere Realität heutzutage nur allzu oft sehr nah beieinander stehen. Dabei nimmt er auch Bezug auf Erfahrungen, die er in echten Einsätzen machen durfte und gibt Einblicke in den Alltag eines Polizisten. Er fesselt sein Publikum nicht mit dem Achter-Eisen, sondern mit frecher und direkter Kurpfälzer Mundart-Comedy. „Isch bin feddisch mit moim Laddein. Alla mol bis donn irgendwonn.“ Übersetzung: „Ich kann nicht mehr dazu sagen. Bis bald.“

„Tatü Tata – Sie haben das Recht zu lachen“, Donnerstag 29.02.24, 20:00 Uhr

