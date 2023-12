Atelier Theater: Die Highlights im Januar 2024

Klimakrise, Heizungskrise, Inflationskrise, Ampelkrise. Würde Torsten Schlosser sich in seinem Jahresrückblick an der Realität orientieren, könnte sich das Publikum für danach schon mal einen Termin beim Psychologen machen. Allerdings sind freie Plätze dort schwer zu bekommen. Deswegen streift der Kölner Grenzgänger zwischen Comedy und Kabarett die vermeintlich wichtigen Themen des Jahres (wenn überhaupt) nur sporadisch und völlig willkürlich. Als Ausgleich bringt er die absurdesten Meldungen mit und überzieht sie mit seiner höchst eigensinnigen Sichtweise. Total bescheuert! Torsten Schlosser gehört seit über 10 Jahren zum festen Inventar der Kölner Kult-Reihe „Escht Kabarett“ und bringt mit dem Jahresrückblick nun schon zum vierten Mal seine monatliche Bühnenkolumne „Schluss mit Schlosser“ als abendfüllenden Blockbuster auf die Bühne.

„Schluss mit Schlosser 2023 – Der total bescheuerte Jahresrückblick“,Do 04.01.24, 20:00 Uhr / So 07.01.24, 18:00 Uhr / Sa 13.01.24, 20:00 Uhr / Fr 19.01.24, 20:00 Uhr

Musikjournalist Christof Leim berichtet von wahren Verbrechen aus der Welt des Rock‘n‘Roll: Warum liegt eine Leiche in der Villa von Phil Spector? Was haben AC/DC mit einem Serienkiller zu tun? Oder Charles Manson mit den Beach Boys? Und wie mischte die Mafia beim Sextape von Tommy Lee und Pam Anderson mit? Steckt wirklich ein Mord hinter „I Don‘t Like Mondays“? Und was führte der jazzliebende Axtmörder von New Orleans im Schilde? Christof Leim arbeitet seit über 25 Jahren als Journalist und Musiker. 2022 erschien sein Buch »101 Rock Stories - Anekdoten, Exzesse und wilde Geschichten«. Seine Show ist wie ein Tresengespräch unter Musikfreaks, bei dem einer vorne steht und begleitet von Bildchen, Songs und Videos Geschichten erzählt, über die wir uns beim Bierchen sowieso unterhalten wollen würden. Skurriles und Spannendes fachkundig erklärt mit Musik.

„Music & Crime – Wahre Verbrechen aus 100 Jahren Rock´n´Roll“, Do 11.01.24, 20:00 Uhr

Der Hundertjährige, der in den Keller stieg und als Kind wieder nach oben kam. Wieder nach oben kommen, darum geht es dem Kölner Schauspieler, Kabarettisten und Karnevalisten (Stunksitzung) Didi Jünemann, wenn er rund um diesen Termin zum Gedenken an Wolfgang Neuss „Wir Kellerkinder“ präsentiert. Dann wünscht er sich, damit das künstlerische Schaffen von Wolfgang Neuss wieder nach oben ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. »Wir Kellerkinder« … ist die Geschichte von Macke Prinz. In vielen Rollen gleichzeitig agierend erzählt Jünemann die Geschichte von Macke, einem 12-jährigen Kind, das während der NS-Zeit im Keller zuerst einen Kommunisten, später dann in der Nachkriegszeit dort seinen Vater, einen Alt-Nazi, versteckt. Letztlich landet Macke in einem „Irrenhaus“ und kann dort nur entlassen werden, wenn er nachweist, dass er endgültig geheilt ist.

„Wir Kellerkinder – Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Neuss“,Mo 15.01.24, 20:00 Uhr / Mo 22.01.24, 20:00 Uhr / Mo 29.01.24, 20:00 Uhr

Wir leben in schwierigen Zeiten! Menschen haben heute oft mehr Fragen als Antworten. Manch einem fällt es dabei schwer, den Kopf oben und die Füße auf dem Boden zu behalten. Hans-Hermann Thielke will diesen Menschen helfen – und er weiß wie! Er ist ein Macher! Aufgewachsen in Itzehoe, hat er schon als junger Mensch seinen Realschulabschluss erlangt. Nach einer Karriere bei der Post, ist er dort sehr schnell in die Höhen des mittleren, nichttechnischen Postdienstes aufgestiegen, hat tausenden von Kunden gegenüber gestanden. Er kennt die Sorgen und Nöte der Menschen ganz genau und lässt sie nicht im Regen stehen! Er ist hochkompetent, sozial gefestigt, tierlieb, und verfügt über eine gesicherte Altersversorgung. Thielke fühlt sich als ein vom Leben reich Beschenkter. Nun, jenseits der 60, möchte er etwas von diesem Geschenk zurückgeben an sein Publikum. Ein Comedy-Programm auf höchstem Beamtenniveau!

„Einer für Alle!“, Mi, 24.01.24, 20:00 Uhr

