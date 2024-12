Atelier Theater: Die Highlights im Januar 2025

Krisen, Krisen, überall Krisen. Würde Torsten Schlosser sich in seinem Jahresrückblick an der Realität orientieren, könnte sich das Publikum für danach schon mal einen Termin beim Psychologen machen. Allerdings sind freie Plätze dort schwer zu bekommen. Deswegen streift der Kölner Grenzgänger zwischen Comedy und Kabarett die vermeintlich wichtigen Themen des Jahres nur sporadisch – und bringt dafür die absurdesten Meldungen des Jahres mit. Ein höchst vergnüglicher und total bescheuerter Jahresrückblick, wie man ihn noch nie erlebt hat! Torsten Schlosser gehört seit über 10 Jahren zum festen Inventar der Kölner Kult-Reihe „Escht Kabarett“ und bringt mit dem Jahresrückblick nun schon zum fünften Mal seine monatliche Bühnenkolumne „Schluss mit Schlosser“ als abendfüllenden Blockbuster auf die Bühne.

„Schluss mit Schlosser 2024 – Der total bescheuerte Jahresrückblick“,Sa 04.01. / Do 09.01. / So 12.01. / Fr 17.01.2025

Dieses Jahr, 2024, war endlich mal ein tolles Jahr! NEIN. 2024 war endlich mal vorbei. Das ist das Positive. Der Rest sind die „Drei großen T“ : Terror, Trump und trohende Rechtschreibschwäche. Was wird aus der Ukraine? Nahost? Was wird aus der Achtsamkeit, der Schuldenbremse, der Fischerhelene? Warum konnten 2024 die Pariser Olympia nicht verhüten? Überall Fragen! Einer gibt Antwort: Stefan Reusch. Denn: Reusch rettet das kaputte Jahr 2024! Der SWR3-Wochenrückblicker hat für die Bühne ein fast zweistündiges virenfreies Schutzprogramm entwickelt. Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt er darin alles runter, was ihn stört. Das ist nicht wenig. Und wird bei ihm zu viel Spaß. Ob Kanzler, Kinder oder Künstliche Intelligenz – Reusch knüpft sie sich alle vor.

„Reusch rettet 2024!“, Mi 08.01.2025

Wann wird aus Verliebtsein Liebe? Und was ist Liebe überhaupt? Viktoria Burkert und Gerd Buurmann nehmen das Publikum mit auf eine humorvolle Reise in und durch ihre über zwanzigjährige Beziehung ohne Kinder, Bausparvertrag und Einbauküche, dafür mit Hund und vielen Möbeln vom Sperrmüll. Die Kosten für das Programm werden leider nicht von der Krankenkasse übernommen, aber auf Wunsch erhalten Sie am Ende der Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung.

„Paartherapie“, Do 23.01.2025

Investigativ, frech und am Puls der Zeit: Andrea Volk besteht neue Büroabenteuer zwischen Digitalisierung, Leitbildwandel und Kaffeeküche. Wieder an Bord: Drachen-Doris, Günther, Bio-Susanne und Azubi Jason-Patrick. Dabei stehen alle „Auf Störung“ – der Kaffeeautomat, die alleinlebenden Kollegen, die im Homeoffice seltsam werden, und erst recht die neuen Inhaber aus den USA. Und während man es sich noch im Kleinteiligen bequem macht, droht eine neue Herausforderung: Eine Messe, live, agil, in Präsenz und nüchtern! Doch was tun, wenn sich die Oberbosse aus den USA plötzlich ankündigen, der Sprinter abgeschleppt ist und Bio-Susanne den VIP-Parkplatz für eine Klimademo nutzt. Wie schön, dass das völlig überteuerte Messehotel eine Sauna zum Entspannen bietet. Wie schlimm, wenn man dort auf die Kollegen trifft. Freuen Sie sich auf einen Kabarettabend schön wie ein nasser Hut auf einem verschwitzten Schädel.

„Flurfunk! Büro und Bekloppte“, Do 30.01.2025

