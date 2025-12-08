Atelier Theater: Die Highlights im Januar 2026

TORSTEN SCHLOSSER: SCHLUSS MIT SCHLOSSER 2025 – DER TOTAL BESCHEUERTE JAHRESRÜCKBLICK

Krisen, Krisen, überall Krisen. Würde Torsten Schlosser sich in seinem Jahresrückblick an der Realität orientieren, könnte sich das Publikum für danach schon mal einen Termin beim Psychologen machen. Allerdings sind freie Plätze dort schwer zu bekommen. Deswegen streift der Kölner Grenzgänger zwischen Comedy und Kabarett die vermeintlich wichtigen Themen des Jahres nur sporadisch – und bringt dafür die absurdesten Meldungen des Jahres mit. Ein höchst vergnüglicher und total bescheuerter Jahresrückblick, wie man ihn noch nie erlebt hat! Torsten Schlosser gehört seit über 10 Jahren zum festen Inventar der Kölner Kult-Reihe „Escht Kabarett“ und bringt mit dem Jahresrückblick nun schon zum sechsten Mal seine monatliche Bühnenkolumne „Schluss mit Schlosser“ als abendfüllenden Blockbuster auf die Bühne.

Sa 03.01.26, 20:00 / Do 08.01.26, 20:00 / So 11.01.26, 18:00 / Fr 16.01.26, 20:00 / So 18.01.26, 18:00

STEFAN REUSCH: REUSCH RETTET 2025! DER JAHRESRÜCKBLICK

Deutschland ist verzweifelt. Warum bloß wollten CDU und SPD eine Koalition eingehen. Sie können doch beide auch ohne Koalition eingehen! Deutschland ist ratlos. Was ist mit dem nahen Osten, also unserem, dem ganz nahen Osten? Darf das Auswärtige Amt auch für Bundesländer eine Reisewarnung aussprechen..? Deutschland ist happy. Endlich machte Elon Musk sein „Teslament“. Und der orangene Mann, der unter Musk Präsident sein darf, der kam beruflich auch nicht voran. Hauptamtlich leidet er nach wie vor unter Zollwut. Darüber hinaus gab’s 2025 noch reichlich mehr Probleme, viele Nacktschnecken und Fragen: Warum sind Panzer auf einmal toll? Warum Schalke 04 nicht? Sind alle auf der Verliererstraße? Die Ukraine? Das Klima? Die Fröhlichkeit? Einer gibt Antwort: Stefan Reusch rettet das blassorange Jahr 2025! Der SWR3-Wochenrückblicker putzt mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit alles runter, was ihn stört. Das ist nicht wenig. Und wird bei ihm zu viel Spaß. Ob Kanzler, Kinder oder Künstliche Intelligenz – Reusch knüpft sie sich alle vor.

So 04.01.26, 18:00 / Fr 23.01.26, 20:00

KATHARINA BLOCK: LONGERICH (KÖLN-PREMIERE)

Katharina Block ist fünffache Mutter und Juristin. Sie hat sehr lange hauptberuflich ihre Kinder und nebenberuflich Akten betreut. Seit vier Jahren begeistert sie als Stand-Up-Comedienne mit ihrer Art das Publikum - nahbar, echt und mitreißend. In ihrem ersten Soloprogramm bewegt sie sich thematisch vom Nervenzusammenbruch auf dem Spielplatz über unverschämte Anmachen auf der Tanzfläche bis hin zu der Frage, warum Frauen sich ständig schämen und Männer oftmals ein verstörendes Selbstbewusstsein haben. Ihre persönlichen Fragen über ihre Rolle als Mutter und Frau verbindet sie auf unkonventionelle Weise mit ihren Erkenntnissen über unsere vom Patriarchat geprägte Gesellschaft. Am Ende ihrer Geschichte will sie vor allen Dingen eines: Mehr gegenseitigen Respekt und mehr Liebe.

Mi 21.01.26, 20:00

MICHAEL MAUDER: SPÄTZÜNDER (KÖLN-PREMIERE)

Michael Mauder ist ein „Spätzünder“. In seinem ersten Comedy-Programm erzählt der gebürtige Münchner von seinem langen Weg ins Erwachsenenleben – und den vielen Umwegen, die er unterwegs genommen hat. Mit Anfang 30 endlich angekommen, muss er jetzt nur noch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn er auf der Bühne steht wie ein Mann, der bisher jeder Auseinandersetzung in seinem Leben aus dem Weg gegangen ist, hat er doch einiges erlebt, was es zu erzählen gilt. Wie etwa die Nacht, die er gezwungenermaßen in einem Raum voller Marionetten verbrachte, oder der Tag, an dem er ohne jegliche Vorkenntnisse bei einer Wespen-Hotline arbeiten musste. Ein unaufgeregter Abend mit cleverem Humor und viel Selbstironie.

Mi 28.01.26, 20:00

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!