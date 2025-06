Atelier Theater: Die Highlights im Juli

Serhat Dogan hat sein Glück gefunden – und zwar da, wo es unwahrscheinlichsten ist: Als Fahrschüler im Dauerstau rund um Köln, als Animateur unter fitnessbegeisterten deutschen Rentnern in Antalya und als unfreiwilliger Sextourist in Amsterdam. Und dabei hat er wieder einmal festgestellt: Deutschland ist vielleicht nicht das schönste Land der Welt – aber auf jeden Fall das lustigste. Obwohl Serhat Dogan inzwischen seit vielen Jahren in Deutschland lebt, bleibt dem gebürtigen Türken vieles immer noch ein Rätsel. In einem wahren Gagfeuerwerk berichtet er über seine Probleme, in Deutschland seinen türkischen Mann zu stehen und darüber, was er in den letzten Jahren über das Leben in seiner neuen Heimat gelernt hat. Der deutsch-türkische Kulturclash mit Lach-Garantie.

„Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“, Do 03.07.2025, 20:00 Uhr

Zum 100. Geburtstag von Wolfang Neuss: In insgesamt 23 (!) Rollen agierend erzählt Didi Jünemann die Geschichte von Macke Prinz, einem 11-jährigen Jungen, der während der NS-Zeit im Keller zuerst einen Kommunisten, später dann in der Nachkriegszeit seinen Vater, einen Alt-Nazi, versteckt. Eine Geschichte, die gerade jetzt eine erschreckende Aktualität aufweist. Sie vermittelt die verblüffend einfache Verführung durch rechtspopulistische Nazi-Propaganda und die politische Anpassungsfähigkeit der deutschen Mitbürger. Aber sie erzählt auch die hohe Kunst des humanen Handelns. Ein Bühnensolo erstellt nach dem 1960 gedrehten Film von und mit Wolfgang Neuss. Didi Jünemann hat in congenialer Zusammenarbeit mit seinem Regisseur George Isherwood aus dem Filmstoff ein Ein-Personen-Stück geformt. Ein intelligentes Panoptikum der Geschichte Deutschlands in und nach der Nazi-Herrschaft.

„Wir Kellerkinder“, Sa 05.07.2025, 20:00 Uhr

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

