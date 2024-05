Atelier Theater: Die Highlights im Juni 2024

Humorkönigin Hildegart Scholten verwandelt mit großer Freiheit und Empathie verkorkstes Leben in Kunst. Sie liebt feine Satire, den schnellen Schlagabtausch und ihre Lieblingspost. So gibt sie dem Publikum jede Menge Kostproben der satirischen elterlichen Schreibkultur. Seien es die skurrilen Momente ihres Lebens, wunderbare Texte aus der Feder ihrer Mutter oder lebendige Auszüge der Sippschaft – die Scholten-Katharsis berührt ungemein ehrlich. Wenn sich Frau Scholten mit unser aller Leben beschäftigt, sind die Humor-farben sind einzigartig. Eben noch verführt sie dich mit ihrem kommunikativen Talent, dann schenkt Sie dir ein hinreißend stimmgewaltiges Lied. Charismatisch und körperlich pfiffig, erhebt sie ihre Stimme und zeigt, wie absurd Leben ist. Unterhaltung zwischen exakter Alltagsbeobachtung, gesellschaftspolitischem Anspruch und schlagfertiger Komik.

„Gefühlsecht“, Samstag 01.06.24, 20:00 Uhr

Er war ein Meister der leisen Töne, mit seiner Poesie inspirierte er ganze Generationen von Kabarettisten: Hanns Dieter Hüsch. Im Jahr seines 98. Geburtstags widmet seine Tochter Anna Hüsch ihrem Vater einen ganzen Abend. Unterstützt wird sie dabei von dem Kabarettisten Nicolas Evertsbusch, nicht nur am Klavier. Erleben Sie einen Abend mit Hanns Dieter Hüschs Gedichten, Texten, Liedern und den persönlichen Erinnerungen seiner Tochter.

„Mein Vater der Poet“, Donnerstag 06.06.24, 20:00 Uhr

Die Phonauten Jörg „Spike“ Hamers und Marc „Mary“ Leymann haben 12 Tracks auf ihrem Debut-Album „Keine Arbeit“ verfasst, die unterschiedlicher nicht sein könnten, so dass man beim Hören lediglich eines ihrer Stücke geradeaus in die stilistische Irre geführt würde. Diesen musikalischen Irrgarten setzen sie nun auch live um. Da die beiden Zu2tunterhalter so viele Instrumente spielen und selbst so unterschiedliche Musik hören und spielen, ist ein Werk entstanden, das in seiner musikalischen Bandbreite seinesgleichen sucht, aber durch die schmunzelnde Sprache der zwei Klangforscher geerdet und zusammengehalten wird. Von der klamaukigen Sprachimitation im Chanson-Gewand über schlagerschleimige Musikerselbsterfahrung bis hin zu zeitgeistkritischen Rock- oder Funkexzessen wird hier eine Mixtur angerührt, die definitiv kein Mainstream sein will, sondern maximal spannend genannt werden muss.

„Keine Arbeit“, Sonntag 09.06.24, 18:00 Uhr

Endlich! Die Diva La Kruttke betritt die Bühne. Schon der stolze Gang, der Glamour, die Grazie mit der sie sich bewegt, verzaubert das Publikum von der ersten Sekunde an. Und dann legt sie los: Ihre Lieder und Kuriositäten zum Lachen, Grübeln und Heulen enthalten Weisheiten einer selbst ernannten Diva. Ob Parteigründung, Zahnarztbesuch oder Schlampenverein – Diva La Kruttke reißt die Zuschauer hinein in Ihre ureigenste Welt. Sie wirbelt in rasantem Tempo von einer brillanten Neuinterpretation weltbekannter Hits und Evergreens zur nächsten und präpariert das Publikum für eine gemeinsame Welttournee. An diesem Abend verschmelzen Glamour und Comedy zu einer neuen Einheit: Glamody! Und jeder spürt, dass nur ganz wenige Schritte diese wahre Diva davon trennen, die Weltbühne der großen Stars und Show-Legenden zu betreten! Die alten Diven sind tot – es lebe Diva La Kruttke!

„It´s Showtime!“, Donnerstag 27.06.24, 20:00 Uhr

