Atelier Theater: Die Highlights im Juni

„Das war die aufregendste Reise meines Lebens, aber auch die lehrreichste.“ 30.000 Kilometer, 19 Länder, ein ganzer Stapel voller Momente, Begegnungen und Erfahrungen prägten sieben Monate im Leben von Liedermacher Alex Austen. Mit seinem Camper Marke Eigenbau und jeder Menge Selbstbewusstsein ging es von Deutschland zu den schönsten Moscheen Usbekistans, den wilden Kamelen Kasachstans bis hin zur afghanischen Grenze und zurück. Was davon bleibt, sind die Begegnungen mit wundervollen Menschen, die ihn Eines lehrten: Die Welt und ihre Menschen sind alle gleich. Während dieser Reise entstanden neue Songs über Alltägliches, was in jenen Ländern nicht alltäglich ist. Ob der Kaffee in Bishkek oder die Wiederentdeckung seines Muts. Alex Austen nimmt die Gitarre in die Hand und erzählt von der Welt da draußen.

„Immer Richtung Osten – Mein Weg zur afghanischen Grenze“, So 01.06.2025, 18:00 Uhr

Wer unfreiwillig Zeuge von Gesprächen in der Bahn, in der Kneipe oder beim Zappen in Reality-Formaten wird, stellt sich unweigerlich die Frage, ob unsere Gesellschaft immer dümmer wird. Mittlerweile sind die Inhalte im TV so flach wie die Geräte, auf denen man sie empfangen kann. Wenn selbsternannte Humor- und Sittenwächter darüber entscheiden, was lustig ist und was nicht, stellt sich Özgür Cebe dem Gegenwind und begibt sich auf die Suche nach dem Grund dieser Überempfindsamkeit. Er vertritt die Meinung, dass man Fehltritte verzeihen sollte. Schließlich sind wir alle nur Menschen. Noch! Ist der gesunde Menschenverstand überhaupt noch von Bedeutung? Natürliche Dummheit vs. künstliche Intelligenz – wer macht das Rennen? Geistreich, satirisch und vielleicht ein bisschen politisch unkorrekt. Ein Abend voller Witz und Wahrheit, scharfer Spitzen, positiver Energie und packenden Pointen. Geist ist geil, vor allem, wenn man ihn sein Eigen nennt!

„Geist ist geil“, Do 05.06.2025, 20:00 Uhr

Die Wechseljahre heißen Wechseljahre, weil die Hormone jahrelang die Temperatur, die Körperfülle oder die Stimmung wechseln. Aber es geht im neuen Programm von Sia Korthaus nicht nur um dieses Thema. Wir wechseln alle täglich etwas: Manche wechseln die Partner öfter als die Kleidung, andere wechseln lieber die Wohnung als den Staubsaugerbeutel. Die Regierung wechselt die Meinung, die Deutsche Bahn ihren Standpunkt und zu wenig Männer die Windeln. Manche wechseln niemals den Urlaubsort oder die Biersorte. Sia Korthaus lässt uns öfter die Perspektive wechseln. Sie tauscht die Rollen und die Lieder im fliegenden Wechsel und durch verschiedene Jahrzehnte. Ein Wechselbad der Gefühle: lustig, nachdenklich, hintergründig, unterhaltsam, lohnenswert und definitiv abwechslungsreich.

„Wilder Wechsel“, Fr 20.06.2025, 20:00 Uhr

Obwohl in Klagenfurt mit serbischen Wurzeln aufgewachsenen und sozialisiert, merkt Ina Jovanovic recht schnell, dass auch Kärntner Freundlichkeit in Großstädten öfters völlig fehl am Platz ist. Doch sie nimmt es mit Humor und erzählt ihre Geschichten über Selbstakzeptanz und Identitätskrisen unbeirrt auf diversen Bühnen. Ihr Schmäh im Kärntner Dialekt gemischt mit ihren Balkan Wurzeln ermöglicht ihr eine vielseitige Community und erreicht ein diverses Publikum.

„Unerwartet“, Mi 25.06.2025, 20:00 Uhr

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

