Atelier Theater: Die Highlights im März 2024

Anna Warntjen und Karo Stern von der Kabarett-WG sind sich einig: Sie müssen mal eben die Welt retten! Sie haben eine Menge probiert. Sie sind mit ihrem Kleinwagen regelmäßig zum Unverpackt-Laden gefahren, haben im Wohnzimmer eine Wurmkiste kultiviert und Robert Habeck angeboten, auf ihrem Balkon einen Off-Shore-Windpark einzurichten. Sie haben einen Schwedischkurs an der VHS besucht, um mit Greta Thunberg zu telefonieren – das alles hat nicht geholfen. Die Welt wird immer schlechter und zu allem Überfluss wird auch noch die putzige Nacktmull-Kolonie auf der Insel im nahegelegenen Stadtweiher gefährdet. Warntjen & Stern wollen eine mentale Sitzblockade machen und zu Zweit eine Menschenkette bilden. Sie retten vor Ihren Augen live die Welt. Vielleicht nicht ganz, aber teilweise. Nachhaltig und verdammt unterhaltsam. Mit gefühlvollen Protestliedern, einfühlsamen Spielszenen und sehr viel Herz.

„Wir sind mal kurz die Welt retten“, Köln-Premiere, Donnerstag 07.03.24, 20:00 Uhr

Der Heiland kommt! Mit seinem neuen Programm. Es wird furioser denn je und begleitet wird er … von sich selbst. Natürlich wieder auf seinem Omnichord, weil das Ding seinen Geist einfach nicht aufgeben will.Dieses Mal geht es um das Thema innere Schönheit, äußere Schönheit, Liebe und Wurstsalat. Heutzutage spritzt man sich Dichtungssilikon unter die Haut, um vermeintlich schönere Lippen zu haben. Und das in Zeiten von Mikroplastik. C. Heiland findet: „Sie können viel einfacher betörende Lippen bekommen. Es reicht schon, jeden Tag ein paar nette Worte zu sprechen.“ Hier kommt des Heilands ehrlichstes, schönstes und wahrscheinlich erotischstes Programm. Denn wir werden alle nicht jünger. Da sind Äußerlichkeiten nicht mehr bloß zweitrangig. C. Heiland klärt endgültig die Frage, ob wahre Schönheit wirklich von innen kommt und wenn ja, warum sie da so lange faul herum lag.

„Wahre Schönheit kommt von außen“, Vorpremiere, Freitag 15.03.24, 20:00 Uhr

Wann wird aus Verliebtsein Liebe? Und was ist Liebe überhaupt? Viktoria Burkert und Gerd Buurmann nehmen das Publikum mit auf eine humorvolle Reise in und durch ihre über zwanzigjährige Beziehung ohne Kinder, Bausparvertrag und Einbauküche, dafür mit Hund und vielen Möbeln vom Sperrmüll. Die Kosten für das Programm werden leider nicht von der Krankenkasse übernommen, aber auf Wunsch erhalten Sie am Ende der Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung.

„Paartherapie“, Donnerstag 21.03.24, 20:00 Uhr

„Wenn ihr Erwachsen werdet, wird alles besser!“ Mit diesem Rat seines Klassenlehrers versucht der Kölner Comedian Juri von Stavenhagen durch sein Leben zu kommen und muss ernüchternd feststellen, dass alles genauso frustrierend bleibt, nur das jetzt auch noch Miete dazu kommt. Leider lässt sich Miete nicht mit Pfandflaschen bezahlen. Um sich über Wasser zu halten, erzählt Juri deshalb haarsträubende Geschichten auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ein bisschen frivol, aber mit viel Selbstironie und mit einem cleveren Augenzwinkern. Comedy der neuen Generation, bissig, roh, dabei aber immer unbedingt ehrlich.

„Laut gedacht“, Köln-Premiere, Donnerstag 28.03.24, 20:00 Uhr

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

