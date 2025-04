Atelier Theater: Die Highlights im Mai

Das Atelier Theater präsentiert seinen Mix-Show-Dauerbrenner mit den beklopptesten Stars aus Comedy, Kabarett und allen humoristischen Randgebieten. Kölner Originale und unentdeckte Comedy-Juwelen in einer vielfältigen Mischung. Zum Muttertag gibt es um 18:00 Uhr gleich 4 Comedy- und Kabarett-Mütter auf einer Bühne. Mit dabei: Mirja Boes, Marie Anjes Lumpp, Katharina Block. Moderation: Katrin Piplies.

„Wohl bekloppt geworden – Die Comedy Mix Show“ (Muttertags-Edition), So 11.05.2025

Das Ende des PatriarChats – du hast die Gruppe verlassen. Eva Eiselt ist längst kein Geheimtipp mehr. Die Haushaltsgerätepreise vom Stuttgarter Besen bis zur St. Ingberter Pfanne hat sie längst abgeräumt und so springt die aktuelle Trägerin des Deutschen Kabarettpreises energiegeladen auf die Bühne und speist nebenbei mehrere Kilowattstunden in unser geistiges Stromnetz. In ihrem brandneuen Programm geht sie lustvoll an Grenzen, geht über sie hinweg, löst sie auf – immer spielfreudig, gewitzt und überraschend, mit einem Hang zur schweren Leichtigkeit. „Jetzt oder Sie“ – wann ist eigentlich jetzt und wer ist sie? Wie schön wäre es, unabhängig zu sein und frei? Dabei sind wir schon von der Freiheit abhängig! Dennoch bleibt Eva Eiselt ihr eigener Herr – und das als Frau – und gibt alles, für das, was wir immer wieder dringend brauchen: Einen schönen Abend!

„Jetzt oder Sie“, Fr 16.05.2025

Es gibt Menschen, die sind einfach zu nett für diese Welt. Jens Heinrich Claassen ist so einer. Er bedankt sich ständig, entschuldigt sich, wenn er zu viel Entschuldigung gesagt hat, und trägt mit einem Lächeln die Bürde des Reichtums. Ja, richtig gelesen: Claassen ist reich – und zwar so richtig. Aber Reichtum allein macht bekanntlich nicht glücklich, zumindest nicht, wenn man ihn wie Jens Heinrich mit trockener Selbstironie und einer Vorliebe für ehrliche, kleine Momente des Lebens betrachtet. Jens Heinrich Claassen erzählt vom Überleben in einer Gesellschaft, in der Höflichkeit ein Relikt aus vergangenen Tagen zu sein scheint. Und natürlich vom Leben als Single. Er zaubert am Klavier aus absurden Alltagssituationen spontane Lieder zwischen Leichtigkeit und tiefsinnigem Humor. Unerwartete Pointen, eingängiger Melodien und ein sympathischer Komiker in Bestform.

„Keine Ursache“ (Köln-Premiere), Sa 24.05.2025

