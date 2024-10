Atelier Theater: Die Highlights im November 2024

Bermuda Zweieck macht Lärm für gehobene Ansprüche und geht dem Klamauk gehörig auf den Grund. In ihrem aktuellen Klavierkabarettprogramm lassen Daniel Gracz und Fabian Hagedorn sowohl irrwitzige Realität als auch sachkundigen Unsinn erklingen und haben für jedes gesellschaftliche Wehwehchen das passende Bärchenpflaster in Reimform parat. Ein lyrischer Abend voller Lieder und Gedichte, dem der Schalk im Nacken sitzt und bei dem das charmante Zwinkern im Augenwinkel niemals zu kurz kommt.

„Lärm für gehobene Ansprüche“, Samstag 09.11.24, 20:00 Uhr

Tschonporno, ähm Buongiorno! Es grüßt Joe di Nardo – Italo-Schwabe, Comedian und Gesangstalent in einer Person! Joe di Nardo – der Mann, der auf sozialen Medien mit seinen charmanten Italo-Kellner Sketches für Aufsehen sorgt, ist auch live ein Comedian al dente. Mit einem ständigen Lächeln im Gesicht und einem Arsenal an Witzen im Ärmel liefert Joe Di Nardo Comedy, die primär die kulturellen Unterschiede zwischen Italienern und Deutschen auf die Schippe nimmt. Seine Sketche auf Social Media sind ein wahres Feuerwerk der Komik und bringen Menschen weltweit zum Lachen. Aber das ist noch nicht alles! Neben seiner Comedy-Karriere hat Joe eine geheime Waffe: seine Stimme. Dieser Mann war sogar bei Stefan Raabs Casting Show **SSDSDSSWEMUGABRTLAD** – ja, genau, dem musikalischen Wettbewerb, bei dem er bewies, dass seine Gesangskünste genauso beeindruckend sind wie seine Pointen. Die Bühne wird sein Spielplatz, auf dem er sein Publikum mit einer explosiven Mischung aus Comedy und Gesang verzaubern wird. Von Sketchen bis hin zu italienischen Balladen ist in seiner Show alles dabei."Ich möchte das Publikum in eine Welt voller Amore, Dolce Vita und Bidets mitreißen", scherzte Joe di Nardo. Bereiten Sie sich auf eine unvergessliche Show vor.

„Comedy al Dente“ (Köln-Premiere), Dienstag 19.11.24 + Mittwoch 20.11.24, 20:00 Uhr

Die Kabarettistin und Comedienne Tina Häussermann feuert zu ihrem 25-jährigen Bühnenjubiläum einen Abend voller Sahnehäubchen und Krönungen auf die Bretter, die ihr so viel bedeuten. Blitzgescheit und albern, bierernst und saukomisch, mit Karamba und Karacho! In einer Welt, die sich zunehmend anders dreht als gedacht, bewahrt sie die Übersicht. Mit nahezu unzerstörbarer Resilienz, Komik und Empathie zeigt sie, dass das kleine Glück schon der Moment sein kann, in dem die Kinder in ihren Zimmern selbst in die alte Pizza auf dem Boden treten. Sie zeigt, dass man sich im Notfall immer mit Lachyoga und therapeutischem Fußmattenausklopfen retten kann oder auch mal mit ChatGPT. Allerdings hilft Künstliche Intelligenz nicht gegen natürliche Intoleranz. Nur Konfetti, das hilft immer! Daher weiß Tina Häussermann ganz genau, warum man auf der Suche nach dem großen Glück statt Konfetti lieber gleich den ganzen Locher schmeißt

.„Happi Konfetti“ (Köln-Premiere), Freitag 22.11.24, 20:00 Uhr

In seinem zweiten Programm nimmt Stand-Up-Comedian BORA sein Publikum mit auf eine humorvolle Reise, die von alltäglichen Erlebnissen und skurrilen Beobachtungen inspiriert ist. Das Herzstück seiner Comedy liegt in seinen fesselnden Geschichten, die alle ihren Ursprung im Alltag haben. Mit scharfem Blick für die Absurditäten des Lebens entführt der Familienvater sein Publikum in eine Welt voller Komik und unerwarteter Wendungen. BORAs Gedanken sind wie ein Wein an einem Spätsommerabend mit Zigarette und einem Earth, Wind & Fire Song – oder wie eine Abrissbirne, die auf einen Kuchen fällt: „Mein Ziel ist es, meinen Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten, an dem sie sich entspannen, lachen und einfach nur Spaß haben können“. Werden Sie Teil von Bora Bora.

„Auf nach Bora Bora“ (Köln-Premiere), Donnerstag 28.11.24, 20:00 Uhr

